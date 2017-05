Singen 14 000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend im Singener Norden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich laut Polizeibericht am Samstag, gegen 18.30 Uhr an der L 189/ Einmündung Vizinalweg ereignete, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14 000 Euro. Der 57-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr den Vizinalweg und übersah beim Linksabbiegen auf die L 189 einen aus Richtung Friedingen heranfahrenden Toyota. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt.