vor 10 Stunden SK Singen 11 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Singen

Dreifacher Blechschaden in Höhe von rund 11 000 Euro ist am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung der Landesstraße 223 und der Bundesstraße 34 entstanden.