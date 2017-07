Seltsame Ereignisse im Forst des Tengener Stadtteils Wiechs am Randen und kühne Pläne des 1. FC Rielasingen-Arlen vor dem Pokalhit gegen Borussia Dortmund greift Albert Bittlingmaier in seiner Glosse auf

Im Wald von Wiechs am Randen geht es mitunter kurios zu. So, als sich lokale und regionale Prominenz im Vorfeld des Windparkfestes zur Eröffnung der drei Anlagen traf. Da ging es zunächst per Fußmarsch vom Sportplatz Setze zu einem der Windräder. Die meisten der Herren tatsächlich in feinem Zwirn und blank geputzten Schuhen. Gut, dass der Weg an diesem Tag trocken war. Besonders wandernd redselig dabei Engens Bürgermeister Johannes Moser, der nach einem Vortrag über fast unglaubliche Auswüchse von Manipulationen in persönlichsten Bereichen durch Internet-Suchmaschinen berichtete. Mosers Redefluss gab aber nicht den Ausschlag, dass er den Rückweg im Alleingang bewältigen musste. Vielmehr hatten andere Teilnehmer des Vor-Ort-Termins mitbekommen, dass es ein Shuttle-Fahrzeug gibt. So winkte Mitfahrer Radolfzeller OB Martin Staab fröhlich Moser zu, als der fast das Ziel erreicht hatte. Zuvor gewährte Staab einem prominenten Anhalter Einlass in das Großauto. Bundestagsmann Andreas Jung und sein Adjutant nahmen dankend an. Den Daumen hebt er auch nicht alle Tage für solche Zwecke. Dann noch mitten im Wald.

Das Fußvolk wird am heutigen Samstag, von 13 bis 17 Uhr, beim Windpark-Fest den Forst bevölkern. Mittendrin spielt der Musikverein Wiechs unter einem Windrad auf. Auch ein kurioses Novum.

Stolz auf diese Jungs

Als Bürgermeister sei er ein Optimist, betonte Ralf Baumert, bevor er Spieler und Funktionäre des 1. FC Rielasingen-Arlen ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen ließ. Bei positiven Gedanken habe die junge Mannschaft – sie ist Baumerts ganzer Stolz – eine Außenseiter-Chance, beim Pokal-Hit in Freiburg Titelverteidiger Borussia Dortmund mit einem Sieg aus dem Wettbewerb zu werfen. Dem wollte Vereinschef Peter Dreide nicht widersprechen. Na ja, sollte das Spiel völlig überraschend doch knapp verloren gehen, winkt dem 1. FC Rielasingen-Arlen immerhin ein wirtschaftlicher Erfolg. "Wir müssen aber erst mal die hohen Kosten ausgleichen", so Dreide. Er gibt sich aber zuversichtlich, auch wegen des gut anlaufenden Ticket-Verkaufs, dass eine "schöne sechsstellige Summe" besonders hilft, die Infrastruktur des Vereinsgeländes auf der Talwiese weiter zu verbessern.