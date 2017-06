Rielasingen-Worblingen Wut auf Bauplatz-Spekulanten

Gemeinde Rielasingen-Worblingen will rechtlich erzwingen, dass schneller gebaut wird. Gottmadingen regelt dies vertraglich

Das macht Bürgermeister Ralf Baumert und seinen Gemeinderat wütend: In bestehenden Neubaugebieten von Rielasingen-Worblingen klaffen ihrer Ansicht nach zu viele riesige Lücken. Dabei sei die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen enorm und Rielasingen-Worblingen im Vergleich zu anderen Kommunen eine sehr flächenarme Gemeinde. Mit Hilfe eines neuen Baugesetzes wird nun angestrebt, dass Grundstückseigentümer dazu gedrängt werden können, wesentlich schneller als bisher ihre Häuser und Wohnungen zu erstellen. Der Gemeinderat hat dies per einstimmigen Beschluss, bei einer Enthaltung, auf den Weg gebracht. Außerdem soll beim Neubau von Mehrgeschosswohnungen festgelegt werden, 25 bis 30 Prozent der Einheiten mit Sozialbindung für bezahlbaren Wohnraum vorzuhalten. In den Prozess will die Gemeinde ihre Bürger mit einbinden. Zum Thema gibt es deshalb eine große Informationsveranstaltung am 4. Juli, um 19 Uhr, in der Talwiesenhalle.

"Da wir bei ausgewiesenen neuen Wohngebieten, wie in Worblingen, eine Vielzahl von nicht bebauten Grundstücken haben, wollen wir nun agieren", erklärt Bürgermeister Ralf Baumert. So sollen künftig, wie im geplanten neuen großen Wohngebiet "Aufgehender", unterhalb des Roseneggs, sogenannte Baugebote zum Zuge kommen. Ziel sei es, dass Eigentümer von Grundstücken in drei bis fünf Jahren bauen müssen. "Auch im Zuge von Umlegungsverfahren wollen wir möglichst viele Grundstücke erwerben, um sie dann als Bauland zu verkaufen. Unser Ziel ist es nicht, zu enteignen. Es gibt aber die Möglichkeit eines gesetzlich verpflichtenden Umlegeverfahrens, wenn die Notwendigkeit gegeben ist, beispielsweise aufgrund eines Flächenmangels bei großem Bedarf an Wohnraum", schildert Baumert.

Da das ganze Thema rechtlich sehr komplex werden könnte, habe die Gemeinde zur Vorbereitung des neuen Konzeptes einen Rechtsanwalt eingeschaltet.

Während Baumert durch die Pläne eine Vorreiterrolle seiner Gemeinde sieht, blickt Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger zufrieden zurück und nach vorne in Sachen Schließung und Vermeidung von Baulücken. "Schon seit fast Jahrzehnten verhindern wir erfolgreich, dass vor allem Spekulanten Grundstücke in Neubaugebieten blockieren", betont Michael Klinger. Nachdem es noch im Wohngebiet Löhnen riesige Lücken gegeben habe, sei im Täschen kein einziges Grundstück unbebaut. "Bevor wir ein Baugebiet ausweisen, bringen wir alle Grundstücke in Eigentum. So können wir in unseren Verträgen mit den Eigentümern und Käufern klare Vorgaben machen", so Klinger. Bauten müssten spätestens in drei Jahren begonnen und in fünf Jahren beendet sein. Das gelte auch für Gewerbegebiete. "Wir wollen Spekulanten einen Riegel vorschieben. Es gibt viele Menschen, die Wohnraum dringend benötigen. Das Bauland ist endlich", so Klinger. "Derzeit gibt es in etlichen Wohngebieten Bauten, die Lücken schließen", sagt er.

Das Baugebot

Das Baugesetzbuch gibt laut Gemeindeverwaltung Rielasingen-Worblingen Städten und Gemeinden die Möglichkeit zum Erlass eines Baugebotes. Das soll vermeiden, dass Baulücken viele Jahre blockiert werden und eine Kommune den Bedarf an Wohnraum nicht erfüllen kann, besonders, wenn sie keine großen Flächen zur Verfügung hat. Mit dem Erlass kann eine Gemeinde vorgeben, ob und gegebenenfalls in welchem Zeitraum ein Grundstück überbaut werden muss. Das kann auf freiwilliger Basis über städtebauliche Verträge oder hoheitlich erfolgen.