Rielasingen-Worblingen Wanderung zu uralten Bäumen bei Arlen

Der SÜDKURIER bewegt: Die erste Wanderung von des Schwarzwaldvereins führte ins Oberholz oberhalb von Arlen zu den Toteislöchern.

Eine informative und aussichtsreiche Wanderung bescherte der Schwarzwaldverein Rielasingen-Worblingen den SÜDKURIER-Wanderern. Wegewart Gerd Beha wusste viel über den Baumbestand im Oberholz zu erzählen. Naturschutzwart Peter Gessendorfer war der Experte für die Pflanzen am Wegesrand und die Toteislöcher. 44, wie immer gut gelaunte Wanderer machten sich von den Talwiesenhallen auf, am Ortsrand von Arlen vorbei und gingen hinauf in den Wald.

Gerd Beha berichtete, dass ein Teil des Waldes nach dem Krieg von den Franzosen abgeholzt worden war und schnell wachsende, aber nicht unbedingt einheimische Bäume nachgepflanzt wurden. Die Wanderer konnten abgebrochene Äste von den vergangenen Unwettern sehen. Der gelernte Zimmermann Beha erklärte auch, wie sich die Bäume wieder ins Gleichgewicht bringen, wenn sie einen Ast verloren haben. Der Baum versorge seine Äste unterschiedlich, die, die ihn wieder gerade wachsen lassen, versorge er dann besser, andere weniger gut.



Durch den Wald ging es wieder runter und die Wanderer hatten ein Stück der Schweizer Grenze Richtung Wiesholz im Blick. Peter Gessendorfer wusste was am Weg wächst. Er zeigte zum Beispiel Waldwachtelweizen, Nelkenwurz, Hexenkraut und eine von zwölf Glockenblumenarten. Auch die Beeren des Aaronstabes, die giftig sind, erregten das Interesse der Wanderer. Bald führte der Weg aber wieder in den Wald zu wirklich alten Bäumen. Zwei- bis dreihundert Jahre alte und mächtige Eichen und Buchen stehen da, die die Teilnehmer staunen ließen. Beha wusste mit Blick auf den alten Sportplatz des FC Arlen im Oberholz auch, wie das Fußballspiel im 19.

Jahrhundert nach Arlen und damit in die Region kam. Englische Arbeiter, die die Maschinen für die Weberei ten Brink aufstellten, spielten nach Feierabend Fußball. Die Burschen aus Arlen sahen das und wollten es lernen.

Ziel der Wanderung waren die Toteislöcher nahe des Sportplatzes. „Vor 15 000 Jahren am Ende der Eiszeit waren hier über uns 200 Meter Eis“, erklärte Gessendorfer, der auch beim BUND tätig ist. Ein Eisblock des Gletschers wurde abgetrennt und zugeschoben. Das Eis schmolz, konnte nicht abfließen und so entstanden die Toteislöcher. Im Rahmen eines überregionalen Naturschutzprogrammes, bei dem Kleingewässer geschützt werden sollen, räumte der BUND die Toteislöcher wieder frei. Sie bieten einen wertvollen und einmaligen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. So kämen dort zum Beispiel vier Rohrkolbenarten vor. Der Hegau sei insgesamt sehr reich Pflanzenarten, berichtete der Naturschutzwart. Von 63 Orchideenarten kämen 48 Arten im Hegau vor. Eine schützenswerte Vielfalt, zu deren Erhalt der Mensch beitragen könne, so der Naturschützer. Zurück ging es durch den Wald und Arlen zum Vereinsheim des FC Rielasingen-Arlen, einem zünftigen Vesper und angeregten Gesprächen.

Am Freitag, 11. August, mit dem Schwarzwaldverein Singen zu den Überlinger Riedwiesen. Treffpunkt um 17 Uhr am Sportplatz Überlingen.

Am Freitag, 18. August, mit dem Schwarzwaldverein Gottmadingen Richtung Heilsberg. Treffpunkt um 17 Uhr beim Gottmadinger Höhenfreibad.

Am Freitag, 25. August, mit dem Schwarzwaldverein Tengen auf dem Premiumwanderweg Richtung Biberquelle. Treffpunkt um 17 Uhr ist die Postweghütte oberhalb von Watterdingen.

Am Freitag, 1. September, mit dem Schwarzwaldverein Engen von Engener Stadtteil Bittelbrunn zum Eiszeitpark. Treffpunkt um 17 Uhr in Bittelbrunn. Parkmöglichkeiten sind beim Friedhof vorhanden.

So geht es weiter: