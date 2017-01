Rielasingen-Worblingen Waffe auf Beamten gerichtet: Frau zwingt Polizisten zu Schussabgabe

Eine Frau hat in Rielasingen-Worblingen zunächst die Polizei zu sich in die Wohnung gerufen, um dann eine Waffe auf einen der Beamten zu richten. Der Polizeibeamte gab daraufhin einen Schuss ab, der die 35-Jährige im Arm traf.

Eine 35-Jährige Frau hat am Samstagnachmittag, 14. Januar, die Polizei in ihre Wohnung gerufen, wo es dann zur Auseinandersetzung kam. In deren Verlauf richtete die Frau eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe auf einen der Beamten. Um zu verhindern, dass sie einen Schuss abgibt, feuerte der Polizist seine eigene Waffe ab. Er traf die Frau in den Oberarm. Daraufhin konnte die 35-Jährige, laut Polizei, überwältigt und anschließend in ärztliche Behandlung übergeben werden.