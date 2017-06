Rielasingen-Worblingen Versuchter Enkeltrick: Frau fordert am Telefon mehrere zehntausend Euro

Eine mutmaßliche Betrügerin hat am Mittwoch versucht, einen Senior mit einem Telefonanruf um sein Erspartes zu bringen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, erweckte die Frau den Anschein, die Nichte des Mannes zu sein, die aufgrund einer fehlerhaften Überweisung dringend 25 000 Euro benötigte. Mit dem ihr zunächst angebotenen Betrag von 2000 Euro zeigte sie sich einverstanden und kündigte ihr Kommen an.



Dem Mann kamen dann jedoch Zweifel und nachdem er erwähnt hatte, sich mit einem Bekannten, der bei der Polizei arbeite, in Verbindung zu setzen, beendete die Anruferin abrupt das Gespräch. Einen ähnlichen Anruf erhielt eine Frau in Konstanz. Die unbekannte Anruferin gab sich als Lebensgefährtin des Neffen aus und bat um 40 000 Euro als Vorschuss für einen Immobilienkauf. Bei einer weiteren Seniorin gab sich die Anruferin als deren Schwester aus und verlangte einen größeren Geldbetrag für den Kauf einer Wohnung. Die Betrugsversuche konnten jedoch aufgedeckt werden.