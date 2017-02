Rielasingen-Worblingen Verkehrslärm in Rielasingen und kein Ende

Bürger kämpft gegen die Belastung in der Ortdurchfahrt. Die Gemeinde hofft jetzt auf Tempo 40.

Herbert Schätzle kämpft seit über zehn Jahren gegen den Verkehrslärm in der Ortsdurchfahrt von Rielasingen. Wie es dem Anwohner der Ramsener Straße scheint, vergeblich. Die Pläne für eine Ortsumfahrung liegen in der Schublade, weil das Projekt seit dem Regierungswechsel nicht mehr im Verkehrswegeplan ist. Nun versucht die Gemeinde über einen Lärmaktionsplan mehr Ruhe in die Straße zu bekommen. Aktuell will sie eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 Stundenkilometer erreichen. Das Landratsamt prüfe derzeit die Möglichkeiten einer Geschwindigkeitsreduzierung in der Ortsdurchfahrt, so Pressesprecher Benedikt Graf. Dazu seien konkrete Lärmberechnungen mit der Anzahl der Betroffenen heranzuziehen und unter Abwägung der Verkehrsfunktion der Straße zu bewerten. Die mit dem Lärmaktionsplan 2014 vorgelegten Zahlen seien nicht plausibel. Bisherige Lärmberechnungen führten jeweils zu dem Ergebnis, das eine Geschwindigkeitsreduzierung rechtlich nicht möglich sei, heißt es aus der Behörde.

Weitere Informationen Lärmschutz: Runter vom Gas

Für Herbert Schätzle hat die Ablehnung aller Vorschläge System. "Die Wahlkreise von Spitzenpolitikern werden seltsamerweise oft mit Straßenbau-Projekten beglückt", erklärt er im Hinblick auf die geplante Umfahrung und nennt Beispiele. Als Anwohner der Ramsener Straße erlebt er die größte Lärmbelastung durch die Lastwagen, die durch den Ort rauschen. "Ein Lkw macht soviel Lärm wie 20 Autos", beschreibt er die Belastung. Im Jahr 2015 seien es fast 70 000 Lastwagen gewesen, die das Ramsener Zollamt passierten, 2016 stieg die Zahl auf 74 000. Täglich würden rund 400 Lastwagen und über 1000 Autos über die Grenze fahren, berichtete der Zollinspektor Kurt Wyss in einem SÜDKURIER-Artikel.

Dem Tankverkehr Richtung Schweiz folgte der Einkaufsverkehr Richtung Deutschland. "Von Entlastung keine Spur", sagt Schätzle. Die Bürgerbefragung zur Umfahrung habe einen klaren Auftrag an die Gemeindeverwaltung ergeben. Ein Auftrag, den die Gemeinde nicht erfüllen kann, wenn die Landesregierung den Bedarf nicht sieht. Die Gemeinde könne Anträge einreichen, wie sie wolle. Sie werde einfach nicht gehört, so sein Fazit. Seine Enttäuschung ist groß, der Kampf zermürbend. Er hat auch kein Vertrauen mehr, in Landes- und Bundestagsabgeordnete aus der Region. "Ich weiß nicht mehr, wie viele Politiker schon hier waren und uns ihre Unterstützung zugesagt haben, bis jetzt ist nichts passiert", erklärt Schätzle.

Bürgermeister Ralf Baumert will für seine Bürger Entlastung. "Wir haben das gemacht, was in unserer Macht steht", sagt Baumert. Zwei Kreisverkehre, zwei Fußgängerampeln und die Veränderung der Buslinie sind realisiert worden. Auch er sieht die Belastung durch den Lkw-Verkehr. "Ramsen ist der Ausweichzoll für Bietingen, wenn da voll ist, fahren die Lkws bei uns durch", beschreibt er die Situation.

Die Gemeinde fühlt sich von den übergeordneten Behörden ein Stück weit im Stich gelassen und sucht jetzt den kleinsten gemeinsamen Nenner. Nach erneuten Messungen im August 2016 will sich das Landratsamt beim Regierungspräsidium für eine Tempo-40-Zone auf der Hauptstraße nach der Aach-Brücke und auf der Gottmadinger Straße ab der Straße Am Rebberg und auf der Ramsener Straße bis zur Abzweigung Fritz-Guth-Straße einsetzen. Für den Rest der Ramsener Straße bis zur Ortsausfahrt könne man überlegen, ein Blitzgerät zu installieren, so der Bürgermeister. "Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass sich die Gesetzeslage ändern muss und generell 40 Stundenkilometer in allen Ortsdurchfahrten gelten sollte", sagt Baumert. Man müsse sich auch fragen, ob die Grenzwerte noch zeitgemäß seien.

Umfahrung und Richtwerte