Rielasingen-Worblingen Verfolgungsfahrt: Autofahrer unternimmt Fluchtversuch

Ein 21-jähriger Autofahrer hat sich am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, eine Verfolgungsfahrt mit einem Streifenwagen geliefert.

Wie die Polizei berichtet, wollten die Beamten den jungen Mann in der Eichendorffstraße anhalten und kontrollieren, als dieser plötzlich Gas gab. Trotz des Blaulichts hinter ihm, sei der Mann über die Doktor-Fritz-Guth-Straße, In Lebern und den Steinerweg bis zurück zur Doktor-Fritz-Guth-Straße gefahren, wo ihn die Streife dann überholen und zum Anhalten zwingen konnte. Der Grund für die Flucht ergab sich aus der nachfolgenden Personenkontrolle: Wie die Polizei berichtet, habe der Mann weder über einen Führerschein, noch über ein gültiges Kennzeichen verfügt. Der PKW sei zudem nicht zugelassen gewesen. Der 21-Jährige sei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Nun warten gleich mehrere Anzeigen auf den jungen Mann, so die Polizei.