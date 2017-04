Rielasingen-Worblingen Treffpunkt für junge Skateboard-Akrobaten

Im Jugendtreff Juca 60 in Rielasingen-Worblingen heißt es seit kurzem: Bahn frei auf der neuen Skateranlage.

Was beim Jugendforum im Jahr 2014 begann, endete am Dienstag mit einer offiziellen Eröffnungsfeier. Engagierte Jugendliche hatten vor drei Jahren den Wunsch geäußert, die bestehende Skater-Holzrampe in Rielasingen-Worblingen zu erweitern.

„Der Gemeinderat hatte ein offenes Ohr für die Belange der Jugendlichen“, berichtet Tanja Harder, Leiterin des Kinder- und Jugendförderteams. Die Wünsche der Jugendlichen wurden mit deren Unterstützung umgesetzt. Durch Eigeninitiative der Jugendlichen, Unterstützung durch die Gemeinde und mit Sponsoren gelang es, die Skateranlage zu erweitern. Neben der Holzrampe befindet sich nun eine moderne Skater-Pyramide. Eine Konstruktion zum Üben von Kunststücken mit Rollern oder Skateboards.

„Die Investition in unsere Jugend ist ein wichtiges Thema“, versichert Bürgermeister Ralf Baumert. Die Gesamtkosten der Erweiterung beliefen sich auf 36 000 Euro.

In einem Workshop mit den erfahrenen Skatern Lessi Potopoles und Geronimo La Vigna hatten die Jugendlichen schon einiges an Möglichkeiten mit Skateboards kennengelernt. „Die Jugendlichen haben richtig gut mitgemacht“, so La Vigna. Dabei Gelerntes sei eine gute Basis für weiteres Üben, so der Skater. Die geplante Vorführung mit Rollern und Skateboards konnte allerdings nicht geboten werden. Aufgrund des starken Regens durfte die Skateranlage wegen Unfallgefahr nicht benutzt werden. Aber die Jugendlichen trotzten dem Wetter und zeigten kleine Kostproben ihres Könnens auf einem überdachten Platz vor dem Jugendtreff.

„Das Ziel war es, die Jugendlichen für den Jugendtreff zu begeistern, sie sollen rausgehen und wir möchten eine Szene für sie schaffen“, so Marcus Engesser vom Kinder- und Jugendförderteam der Gemeinde. Es wundert also nicht, dass die erweiterte Skateranlage seit ihrer Öffnung gerne genutzt wird. „Die Anlage ist cool“, beschreibt prägnant der neunjährige Nevio Wilhelm die Anlage, die er gerne benutzt.