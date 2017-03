Rielasingen-Worblingen Tödlicher Unfall auf Parkplatz: Ausparkende Seniorin erfasst Fußgängerin

Schwerer Unfall auf einem Parkplatz in Rielasingen-Worblingen: Ein ausparkender Wagen hat eine Fußgängerin erfasst. Diese erlag ihren Verletzungen.

Tödliche Verletzungen hat eine 60 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz an der Straße Gänseweide erlitten. Wie die Polizei berichtet, parkte eine 75-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen rückwärts von einem Stellplatz aus.Dabei beschleunigte das Auto mit ganz nach links eingeschlagenen Vorderrädern stark, rotierte mehrmals um die eigene Achse und erfasste die 60-Jährige, die als Fußgängerin auf dem Parkplatz unterwegs war. Die Frau erlag nach einem Notarzteinsatz an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.