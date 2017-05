Rielasingen-Worblingen Theater-AG der Ten-Brink-Schule macht doppelt Spaß

Schultheater-Truppe hat sich sechs Monate auf die nächste Aufführung vorbereitet: Minis und Maxis freuen sich auf regen Zuspruch zur Premiere am 1. Juni.

Ein halbes Jahr Probenarbeit und die ersten Generalproben stehen bereits hinter den Schauspielern der Ten-Brink-Schule in Rielasingen-Worblingen. Jetzt fiebern sie der Premiere ihrer Theateraufführung in der Talwiesenhalle entgegen. Am Donnerstag, 1. Juni, wird die Talwiesenhalle in Rielasingen wieder einmal zur Theaterbühne für das Schülertheater der TBS. "Dieses Jahr gibt es zwei Theater-AGs, nämlich die Minis aus den fünften und sechsten Klassen und die Maxis aus den neunten und zehnten Klassen", kündigt die Leiterin der beiden Theater-AGs, Dagmar Wenzler-Beger, an. Jede Gruppe hat zusammen mit ihr ein Stück, ihrem Alter entsprechend, einstudiert.

"Die jüngeren Schüler spielen das allseits bekannte Märchen von den Bremer Stadtmusikanten“, verrät Wenzler-Beger. Altbekannt wollten sie es aber nicht inszenieren. Stattdessen wurde die Geschichte in der Bearbeitung von Susanne Dormer der Gegenwart angepasst. "Beispielsweise will der Hahn, gespielt von Finn Börner, unbedingt zur Fernsehsendung Deutschland sucht den Superstar nach Bremen", so Wenzler-Beger. Was es auf dem Weg dorthin zu erleben gibt, bringt die Mini-AG auf die Bühne.

Die Maxis setzen nach dem Erfolg im vergangenen Jahr auf Klamauk. "Wir haben uns den Einakter 'Dinner for Five' ausgesucht", weiß Simon Mayer von den Älteren der Schultheatertruppe. Vordergründiges Thema: Ein schöner Abend mit gutem Essen. Dass das für einen unterhaltsamen Abend nicht ausreicht, wissen die erfahrenen Schulschauspieler: Darum lässt die Dame des Hauses kein Fettnäpfchen aus, sodass der Abend am Ende doch nicht mehr so schön ist. "Beide Stücke sind kurzweilig und amüsant und für Kinder und Jugendliche geeignet", verspricht Wenzler-Beger. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die beliebte Schulband unter Leitung von Christine Neher-Blessing.

Karten zum Preis von 2,50 Euro bei den Schülern der Theater AG oder AG-Leiterin Dagmar Wenzler-Beger. Die Halle wird um 18 Uhr geöffnet, um 19 Uhr beginnt die Vorstellung.