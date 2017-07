Rielasingen-Worblingen Talwiese im Rampenlicht

Fernsehen und DFB kommen zum öffentlichen Training des 1. FC Rielasingen-Arlen

Das ist mal eine Nachricht – sie kommt nicht von Bayern München oder Gegner Borussia Dortmund: Der 1. FC Rielasingen hält am Dienstagabend um 19 Uhr auf der Talwiese ein öffentliches Training ab. Nichts mit geheimen Übungen und taktischen Raffinessen vor dem großen Pokalknüller gegen Borussia Dortmund am 12. August im Freiburger Schwarzwaldstadion. Die Karten für dieses Spiel gehen laut Vereinsführung des 1. FC Rielasingen-Arlen weg wie warme Semmeln. Wer noch welche ergattern will, muss sich sputen. Nun, tausende neugierige Fans werden heute kaum auf die Talwiese kommen, wie das an der Säbener Straße in München bei eher seltenen öffentlichen Trainingseinheiten die Regel ist. Einen kleineren Medienrummel kann es aber schon geben. Der Fernsehsender RTL will verschiedene Beteiligte rund um das Duell David gegen Goliath ins Rampenlicht rücken. Auch der Deutsche Fußball Bund kündigt sich an. Zudem sind zahlreiche Medienvertreter eingeladen. Also doch ziemlich öffentlich – dieses Training.