Bianca Steber aus Worblingen schildert im SÜDKURIER-Interview, wie sie nach jahrelanger Suche ihren leiblichen Vater gefunden hat

Sagen Sie mal, Frau Steber, was war immer Ihr größter Wunsch?

Mein größter Wunsch war es, meinen Vater zu finden. Er war für einige Jahre als Soldat in Deutschland stationiert, hat dabei meine Mutter kennengelernt und mit ihr eine Familie gegründet. Als er nach einiger Zeit zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika musste, hat sich leider der Kontakt verloren. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber wollte ihn schon immer kennenlernen.



Was haben Sie unternommen, um ihn zu finden?

Natürlich habe ich in meiner Familie und im Bekanntenkreis herumgefragt. Aber niemand konnte oder wollte mir etwas sagen. Vor ein paar Jahren hat mir meine Mutter ein wunderschönes Geschenk zum Geburtstag gemacht: Für einige Hundert Euro haben wir einen Verein beauftragt, der nach vermissten Personen sucht. Leider blieb auch diese Suche erfolglos. Nachdem der Verein viele Monate gesucht hatte, bekam ich ein Schreiben, in dem mir gesagt wurde, dass eine Suche nach meinem Vater erfolglos ist. Ich war sehr traurig und habe dann für einige Zeit aufgegeben – obwohl ich es niemals vergessen konnte, dass ein Teil von mir in meinem Leben fehlt.



Und warum haben Sie dann die Suche wieder aufgenommen?

Es hat mich einfach nie losgelassen. Ich habe eine wundervolle Familie, eine Mutter, die für mich da ist und eigentlich auch einen Vater, den Mann meiner Mutter. Er hat mich vor einigen Jahren sogar adoptiert, was mich sehr glücklich gemacht hat. Doch trotz all dem gab es da immer einen großen Anteil in mir, der sich danach sehnte, einmal mit meinem leiblichen Papa zu sprechen.

Erzählen Sie uns, was dann passiert ist?

Nach Silvester, also vor etwa drei Wochen, habe ich beschlossen, es ein letztes Mal zu versuchen. Ein letztes Mal deswegen, weil ich nach jedem erfolglosen Suchversuch sehr traurig war und es mir schwer viel, immer wieder neue Kraft zu sammeln für noch einen Versuch. Doch mein Geburtstag ist Mitte Januar und mein größter Wunsch war es, an meinem Geburtstag mit meinem Papa über Skype zu sprechen.



Wie haben Sie die Suche gestartet?

Ich habe in meinem Facebook-Profil alle Fotos eingestellt, die ich besitze und dazu geschrieben, dass es eben mein größter Wunsch ist, mit meinem Papa zu skypen. Die Reaktionen waren überwältigend. Viele Menschen haben meine Meldung geteilt und haben mich durch Hunderte Kommentare in meiner Suche unterstützt. Die erste Nummer, die ich dann durch einen Bekannten bekam, war leider der falsche John Walden. Doch nach einigen Tagen fand ich einen Zettel in meinem Briefkasten, anonym abgegeben und mit einer Telefonnummer drauf. Ich habe gemeinsam mit Freunden, meinem Sohn und dessen Freundin an einem Abend dort angerufen, doch reden konnte ich nicht.



Warum? Was ist passiert?

Ich habe in diesem Moment zum ersten Mal die Stimme meines Vaters gehört, den ich so lange gesucht und vermisst habe. Ich habe keinen Ton rausbekommen, ich konnte nur vor Glück weinen.



Das ist wirklich wundervoll! Und wie geht es jetzt weiter?

Ich bin immer noch völlig berauscht vor Glück. Doch langsam schaffe ich es, auch am Telefon zu sprechen. Mein Englisch ist etwas eingerostet und gepaart mit all diesen Gefühlen bekomme ich manchmal eben nur halbe Sätze hin (lacht). Doch ich übe schon fleißig, denn im Februar werde ich in die Staaten fliegen und ihn dann endlich umarmen können – nach so vielen Jahren. Und das Beste daran ist: Ich habe nicht nur meinen Papa gefunden, sondern eine riesige Familie dazu. Ich habe mehrere Geschwister und ich werde sie bald alle kennenlernen.



Können Sie uns sagen, warum der Kontakt abgebrochen ist, obwohl Ihr Vater sich auch zu freuen scheint?

Oh ja, er freut sich sehr. Und er hat mir erzählt, dass er mich auch all die Jahre vermisst hat und mich immer wieder gesucht hat. Die Briefe, die von uns aus dorthin geschickt wurden, haben ihn leider nie erreicht. Seine damalige Frau wollte das nicht. Er hat es, wie ich, immer wieder ergebnislos versucht. Doch unsere Geschichte scheint ein gutes Ende zu nehmen, wenn wir uns in wenigen Wochen endlich in die Arme schließen dürfen. Das ist das größte Geschenk, das man mir machen konnte. Ich bin momentan sicher die glücklichste Frau der Welt – und bin allen, die mich dabei unterstützt haben, unendlich dankbar.

Ohne die vielen Helfer hätte ich ihn nie so schnell gefunden. Zum Glück gibt es heutzutage Dinge wie Facebook, über die man in so kurzer Zeit so viele Menschen erreicht und so das finden kann, was man immer gesucht hat.



Zur Person

Bianca Steber (42) wohnt in Worblingen, hat einen erwachsenen Sohn und ist Mediengestalterin. Ihre Leidenschaft gilt dem Bewegungstanz Zumba. Bianca Steber betreibt seit über sechs Jahren das Wäschefachgeschäft Malou Dessous'n'more in der Singener Scheffelstraße. Sie ist bei ihrer Mutter und ihrem Adoptivvater aufgewachsen. Jetzt ist sie überglücklich, ihren leiblichen Vater wiedergefunden zu haben.