Rielasingen-Worblingen Sternsinger im Hegau bringen Segen

Die Sternsinger gehen von Haus zu Haus und fast immer sind sie willkommen. Kinder sammeln in diesem Jahr für Opfer des Klimawandels.

Jedes Kind, jeder Jugendliche, all diejenigen, die als Sternsinger unterwegs sind und den Dreikönigssegen in die Häuser der Gemeinden bringen, tun etwas Gutes. Jeder trägt damit einen Teil zu einem ganz Großen bei. Mit dem von Sternsingern gesammelten Geld werden andere Kinder in armen Regionen unserer Erde unterstützt. "Ein Kind hat das ganze Jahr über kaum eine Möglichkeit, so viel Gutes für arme Kinder zu tun, wie dies als Sternsinger möglich ist", so Walburga Heller aus Worblingen. Sie organisiert in Worblingen die Sternsingeraktion. Von den Eltern der Kinder wünscht sie sich mehr Motivation, die Eltern sollten die Kinder zum Mitlaufen als Sternsinger ermuntern. "Wenn die Kinder dabei sind, macht es ihnen Spaß", weiß Heller aus Erfahrung zu berichten. Noch dazu bekommen die Kinder meist viele Süßigkeiten von den Besuchten geschenkt.

"Es ist ein schönes Gefühl, ärmeren Menschen helfen zu können", berichtet die zehnjährige Isabel Ziganke. Bereits zum dritten Mal ist sie mit den Sternsingern unterwegs. In diesem Jahr als Sternträgerin. Trotz der Kälte hat es ihr Spaß gemacht, mit anderen Kindern gemeinsam mit dieser Aktion etwas Gutes zu tun. Besonders schön sei das gemeinsame Abschlussessen am Ende der Sternsingeraktion.

Bei einer kleinen Umfrage unter den Sternsingern in der Region sind sich diese einig: da, wo die Haustüren geöffnet werden, sind sie willkommen. Manche Bewohner warten schon auf die kleinen Könige und den Segen, den sie mitbringen. Nur leider bleibt auch ab und zu eine Türe verschlossen, obwohl merklich jemand im Hause ist. Dies wird von den Sternsingern natürlich respektiert.

Gewartet und sich über den Besuch der Sternsinger gefreut, haben sich die Bewohner des Pflegezentrums St. Verena in Rielasingen-Worblingen. Zwei Gruppen der Arlener Sternsinger brachten den Segen auf die Stationen der Einrichtung und bedeuteten damit zugleich Segen für notleidende Menschen dieser Welt. Wichtig ist ein solcher Besuch der Sternsinger für die Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Gerne erinnert man sich bei diesem jährlichen Besuch an die Besuche, als man noch im eigenen Zuhause lebte.

Im vergangenen Jahr kam mit der Sammlung der Sternsinger laut einer Pressemitteilung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend in Baden-Württemberg bundesweit eine Summe von 46,2 Millionen Euro zusammen. Die Sternsinger in Baden-Württemberg haben dabei am erfolgreichsten in Deutschland gesammelt. Über 20 Prozent des Erlöses der Gesamtaktion stammten aus den Sammelbüchsen zwischen Mannheim, Ulm und dem Bodensee. Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend konnten dadurch rund 1550 Kinderhilfsprojekte in 108 Ländern finanzieren. In diesem Jahr kommt das Geld Kindern und Jugendlichen und deren Familien zu Gute, die unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben (siehe Infokasten).

Das Leitwort

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit" lautet das Leitwort der diesjährigen Sternsingeraktion. Mit den von den Sternsingern gesammelten Geldern werden Familien unterstützt, die unter den Folgen des weltweiten Klimawandels leiden. Durch extreme Regenfälle und Dürren sind die Ernten und damit die Lebensgrundlage von Menschen in Afrika und Asien bedroht. Beispielsweise in Kenia setzt sich das Kindermissionswerk konkret dafür ein, dass die Wasserversorgung für Mensch und Tier gesichert ist.