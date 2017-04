Rielasingen-Worblingen Spezialeinsatzkommando der Polizei überwältigt 19-Jährige in Rielasingen-Worblingen

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei musste am Wochenende eine 19-Jährige in Rielasingen-Worblingen überwältigen.

Laut Polizei soll sie mehrfach über Notruf die Rettungskräfte beleidigt und bedroht haben. Schließlich sei es laut Polizeiangaben gelungen, die junge Frau zu lokalisieren.



Doch als Beamte des Singener Reviers an der Anschrift eintrafen, hab sie sich hochaggressiv gezeigt und geweigert, die Türe zu öffnen. Wie es im Polizeibericht heißt, hätten Beamte über ein Fenster beobachtet, wie die Frau ein Messer und ein Pfefferspray in der Hand gehalten habe. Beamte des Spezialeinsatzkommandos nahmen sie gegen 3.30 Uhr in Gewahrsam und brachten sie in ein Zentrum für Psychiatrie, nachdem sie weiterhin Beamte bespuckte, beleidigte und versuchte zu treten. Weder die Frau, noch die eingesetzten Beamten seien bei dem Einsatz verletzt worden, heißt es im Polizeibericht.