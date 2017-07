Rielasingen-Worblingen Sielmann-Stiftung weiht Worblinger Weiher ein

Weiterer Baustein für den Artenschutz: Im Aachried ist ein neues Stillgewässer im Biotopverbund Bodensee entstanden

Aufmerksam hat die Vogelwelt die Eröffnung des neuen Sielmann-Weihers in Worblingen beobachtet: Eine Goldammer tirilierte, Enten haben ihr neues Domizil bereits in Beschlag genommen und ein Storch blickte von oben herab auf rund 300 Besucher, die in in den Worblinger Riedwiesen oberhalb des Naturbads Aachtal das neue Stillgewässer eingeweiht haben. Sie alle hatten viel Applaus für die Initiatoren des 34. Standort im Biotopverbund Bodensee. "Es ist erfreulich, wie viele Bürger heute gekommen sind", begrüßte Bürgermeister Ralf Baumert die Gäste. Die stimmten am Ende alle beim Auftritt des Theatervereins Pralka mit ein, als die Vogelhochzeit intoniert wurde.

Seit Baubeginn im März wurde das Gewässer mit verschiedenen Tiefenzonen und zwei Brutinseln modelliert und ein etwa zwei Meter hoher Erddamm aufgeschüttet, um die rund einen Hektar große Wasserfläche zu gestalten. Hang- und Schichtwasser vom Schienerberg speist den Weiher und eine natürliche Tonschicht hält das Wasser. "Es scheint zu funktionieren, denn trotz Hitze und Trockenheit hat das Gewässer in wenigen Wochen sein Stauziel erreicht", erklärt Sindy Bublitz mit Blick auf den Weiher. Bis Ende dieses Jahres sollen noch zwei Eisvogelbrutröhren, eine Feldgehölzhecke und die geplante Besucherplattform fertiggestellt werden. "Diese wird von der Straße aus barrierefrei begehbar sein und gute Naturbeobachtungs- und Erlebnismöglichkeiten bieten", verspricht Peter Berthold, Stiftungsrat der Heinz Sielmann Stiftung.

Über 12 000 Kubikmeter Erde wurden ausgehoben, um diesen weiteren Mosaikstein für den Artenschutz zu schaffen. Und das Bodensee-Projekt soll weit über die Region hinausstrahlen: "Wir hier sind die Vorreiter", kündigte Fritz Brickwedde, Stiftungsratsvorsitzender der Heinz Sielmann Stiftung, an. Die Erfahrungen vom Bodensee sollen zum Vorbild für Projekte in ganz Deutschland werden. Insgesamt sechs Bundesländer hätten sich bereits mit der Sielmann-Stiftung geeinigt, das Projekt voranzubringen. Und auch Richtung Schweiz werde man sich orientieren. Knapp 1000 Meter von der deutsch-schweizerischen Grenze entfernt, soll der Worblinger Weiher auch Richtung Eidgenossenschaft ausstrahlen. Etliche Besucher aus dem Nachbarland zeugen von Zuversicht: Vier Naturschutzorganisationen aus der Schweiz konnten für eine finanzielle Beteiligung gewonnen werden. "Vor diesem Hintergrund hofft die Heinz Sielmann Stiftung, dass sich das neue Stillgewässer zu einem grenzüberschreitenden Naturerlebnisstandort entwickeln und auch bei Kommunen jenseits der Grenze für Interesse an neuen Biotopstandorten sorgen wird", betonte Projektleiterin Sindy Bublitz am Rande der Veranstaltung. Ein Blickwinkel, der auch von Brickwedde betont wurde: „Wir freuen uns sehr, mit dem neuen Stillgewässer in Rielasingen-Worblingen den ersten Biotopbaustein mit grenzüberschreitender Bedeutung im Biotopverbund Bodensee eingerichtet zu haben.“ Lob gab es auch aus der Schweiz: "Der Mensch ist eine Spezie, die sich aufs zerstören versteht. Hier geht es um den Erhalt der Biodiversität", erläuterte Andreas Reich vom Schaffhauser Vogel- und Naturschutzverein Turdus und Landrat Frank Hämmerle verlieh der Aachtalgemeinde ein neues Prädikat: "Das muss jetzt Rielasingen-Worblingen am See heißen."



Die Doppelgemeinde unterstützt das Projekt und wird sich in Zukunft um die Pflege des Weihers kümmern. Insgesamt 350 000 Euro wurden investiert. Finanzielle Unterstützung gab es auch durch die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg: „Mit dem Projekt wird ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Naturschutzstrategie des Landes geleistet", freute sich Manfred Fehrenbach als Geschäftsführer der Stiftung über die Umsetzung der Biotopmaßnahme. Schon bald werde das neue Stillgewässer wichtige Lebensräume für Vögel, Amphibien, Libellen und Feuchtgebietspflanzen bieten. "Ein größeres Gewässer fehlte in diesem Landschaftsraum bisher", erläutert Bublitz die Bedeutung des Weihers. Notgedrungen würden Laubfrösche heute aus Mangel an Laichgewässern auf Pfützen ausweichen, die oft zu schnell austrocknen. „Der neue Weiher sorgt hier für Abhilfe“, erläutert Berthold die naturschutzfachlichen Gründe.

Der Biotopverbund

2004 wurde das Projekt Biotopverbund Bodensee gestartet. In 15 Kommunen sind 34 Biotopstandorte mit rund 110 Einzelmaßnahmen realisiert. Neben der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg wird das Projekt von deutscher Seite durch Schüler der Bio-AG der Singener Wessenbergschule, die Gemeinde Rielasingen-Worblingen und die Internationale Bodensee Konferenz (IBK) unterstützt. Aus der Schweiz kommt Geld von der Heinz Sielmann Stiftung, dem Vogel- und Naturschutzverein Turdus, sowie EKS und SH-Power aus Schaffhausen. (bie)