Rielasingen-Worblingen Seit 60 Jahren füreinander da: Ursula und Manfred Abele feiern diamantene Hochzeit

Ursula und Manfred Abele aus Rielasingen-Worblingen begehen ihre diamantene Hochzeit. Ihr Credo: 60 Jahre Ehe bedeuten auch, 60 Jahre füreinander da zu sein.

Durch einen Zufall lernten sich Ursula und Manfred Abele kennen. Mit Freunden im Singener Cafe Hanser verabredet, wurden beide von den Freunden versetzt. So verbrachten die zwei den Nachmittag zusammen. „Wir waren beide sehr schüchtern“, erzählt Manfred Abele. Unterhalten haben sich die beiden deshalb fast gar nicht an diesem Tag. Näher kennengelernt und gemeinsam getanzt haben sie dann kurze Zeit später auf einem Hochzeitsfest, zu dem beide eingeladen waren.

Nach zwei Jahren wurde in Radolfzell geheiratet. Der Bräutigam mit seinen damals 23 Jahren war volljährig, die Braut mit ihren 19 Jahren noch nicht. So bedurfte es des Einverständnisses der Brauteltern zur Hochzeit.

Die Hochzeit liegt mittlerweile sechs Jahrzehnte zurück, im Mai 1957 wurde geheiratet. Und zwar in Radolfzell, „weil wir es so wollten“, erzählt Ursula Abele mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Am heutigen Donnerstag feiert das Ehepaar diamantene Hochzeit. Gemeinsam schaut man sich gerne das Hochzeitsfoto des jungen Paares an. Als Liebhaberin von Nelken hatte die strahlende Braut weiße Nelken als Brautstrauß.

Eine Garantie für eine gute Beziehung gibt es nie, weiß das seit 1995 in Worblingen lebende Paar. Die Beiden wissen ihre gemeinsame Zeit und ihre Liebe zu schätzen. Immer seien sie füreinander da gewesen, sagen sie.

Jetzt eine stilvolle Feier

Für die Zukunft wünschen sich die Eheleute noch viele gemeinsame Jahre. „So lange es mir gut geht, so lange geht es auch ihr gut“, sagt Manfred Abele. Er ist seiner Ehefrau im Alltag bei vielen Dingen behilflich. Seine Gesundheit lässt dies zu, lange soll es noch so bleiben. Mal etwas alleine zu unternehmen, ist für Manfred Abele unvorstellbar. Aus der Ehe hervorgegangen sind ein Sohn und eine Tochter. Das Paar freut sich auch darüber, zwei Enkeltöchter und drei Urenkel zu haben. Gemeinsam wird man in ein paar Tagen die diamantene Hochzeit mit einem guten Essen feiern.