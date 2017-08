Rielasingen-Worblingen Schwer verletzt: 80-Jährige stürzt vom Balkon

Eine 80 Jahre alte Frau hat am Montag, gegen 16 Uhr versucht, mit einer Handkurbel eine Markise auszufahren.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, stand die Frau dabei auf einem Balkon im ersten Stock eines Wohngebäudes. Demnach ließ sich die Markise nicht ausfahren. Die Frau wollte daraufhin das Problem beheben und stieg auf einen Stuhl, um an die Mechanik der Markise zu kommen. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte über das Balkongeländer. Sie wurde mit mehreren Frakturen in ein Krankenhaus gebracht.