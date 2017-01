Rielasingen-Worblingen Schulpartnerschaft der Ten-Brink-Schule besteht seit 40 Jahren

Die Feierstunde wird zum ersten Festakt im top-sanierten Schulgebäude. Mit Lehrern aus Deutschland und Frankreich treffen sich die Organisatoren der Anfangszeit.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Für die Ten-Brink-Gemeinschaftsschule war es ein großer Tag: Im Rahmen eines Schulfestes wurde der Abschluss der Sanierung des Schulgebäudes gefeiert und der bereits vor einem Monat wieder in Betrieb genommene Flügel "A" nun auch offiziell seiner Bestimmung übergeben. Und als wäre dies nicht genug, beging die Bildungseinrichtung am Vormittag darüber hinaus feierlich auch das 40-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft mit dem Collège Jean-Jaurès in der französischen Partnerstadt Nogent-sur-Seine.

Mehr als hundert Gäste kamen zum von Schulorchester und Schulband und den Fünft- und Sechstklässlern musikalisch gestalteten Festakt. Schulleiter Werner Metzger konnte nicht nur Vertreter von Gemeindeverwaltung, Gemeinderat, Elternbeirat, Förderverein, staatlichem Schulamt und den Nachbarschulen begrüßen, sondern eine Reihe langjähriger Gasteltern und ehemalige Austauschschüler.

Und dann gab es eine Person, der der Schulleiter gerne und aus vollem Herzen das Recht zusicherte, sich als Ehrengast zu fühlen: Christel Werny. Die Lehrerin am Collège von Nogent-sur-Seine organisiert seit vielen Jahren den Schüler-Austausch und vertrat jetzt zur Jubiläums-Jumelage ihre Lehreinrichtung.

Neben Werny konnten auch andere Organisatoren aus den Anfangszeiten der Jumelage – der Partnerschaft – willkommen geheißen werden: Zwar nicht mehr ihr Hauptinitiator, der mittlerweile verstorbene Rektor Herbert Gleichauf. Wohl aber dessen Amtsnachfolger Jochen Böhm, und die jeweils lange Zeit voll für die Schulpartnerschaft engagierten ehemaligen Ten-Brink-Schullehrerinnen Annette Kast-Riedlinger und Helga Lohse. Alle drei hielten launig Rückschau auf die Schüler-Austauschaufenthalte mit ihren für die jungen Leute oft unvergesslichen Eindrücke. "Beim Abschied flossen auf beiden Seiten Tränen", verdeutlichte Kast-Riedlinger, dass hier auch langfristige Freundschaften geknüpft wurden.

Bürgermeister Ralf Baumert betonte den Stellenwert einer länderverbindenden Schulpartnerschaft gerade auch jetzt, wo der europäische Zusammenhalt wieder sehr fragil geworden sei. Er dankte allen, die dazu aktuell beitragen und beigetragen haben. "Es ist uns in all den Jahren gelungen, die Schulpartnerschaft wirklich mit Leben zu erfüllen", freute sich das Gemeindeoberhaupt. Ähnlich äußerte sich Helga Lohse: Fremdenfeindlichkeit habe ein schreckliches Ausmaß angenommen. Eine Schulpartnerschaft sei für junge Menschen eine große Gelegenheit, Grenzen zu überwinden.

Christel Werny berichtete, dass 130 der 600 Schüler des Collège Jean-Jaurès in den Klassen 7 bis 10 Deutsch lernten. Für einen Teil von ihnen ist Deutsch die erste Fremdsprache. "Die Partnerschaft ist eine Brücke, die Jungs und Mädels aus zwei Nationen vereint", lautete ihr uneingeschränkt positives Fazit. Der Austausch sei der Samen für dauerhafte Beziehungen. Werny erwähnte Brieffreundschaften, und auch die Praktika-Plätze, die einige der jungen Franzosen in der Folge im Pflegeheim St. Verena fanden.