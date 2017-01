Rielasingen-Worblingen Schmeding fordert Verkehrswende

Der Grünen-Bundestagskandidat spricht auf Eiladung des neuen Ortsverbandes in Rielasingen-Worblingen, vor allerdings nur wenigen Zuhörern.

Rielasingen-Worblingen – Jeder Politiker setzt seine eigenen Themen. So auch Martin Schmeding, der Grünen-Kandidat im Landkreis Konstanz für die im Herbst anstehende Bundestagswahl. Der erst vor etwa drei Monaten gegründete, also noch junge Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen hatte Schmeding eingeladen, um über seine grünen Themen zu sprechen. Neben den beiden Vorstandsmitgliedern Jana Akyildiz und Christine Neu waren acht weitere Interessierte ins Gasthaus Löwen gekommen.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Verkehrswende brauchen, der regionale Bahnverkehr ist in einem desolaten Zustand", so der selber nicht autofahrende Bundestagskandidat. Der Bahnverkehr in der Region müsse mit öffentlichen Mitteln ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang sprach Herbert Schätzle aus Rielasingen-Worblingen, der sich eine ehrliche Politik wünscht, den Bundestagskandidaten auf eine Ortsumfahrung an. Seit vielen Jahren setzt er sich dafür ein. "Modernisierung vor Neubau", antwortete Schmeding auf dieses Anliegen. Ein solches Projekt müsse er sich erst im Detail anschauen. Für die Zukunft brauche es Mobilitätskonzepte, die weggehen vom Verbrauch fossiler Energieträger. So wünscht er sich als nächsten Bundesverkehrsminister denn auch einen grünen Politiker.

Bildung soll kostenfrei sein

Weitere Themen für Schmeding sind neben der zu forcierenden Energiewende die Steuergerechtigkeit und die Investition in Bildung. Um eine Chancengleichheit zu ermöglichen, müsse die Erstausbildung für Kinder komplett kostenfrei sein – also von Geburt an bis zum letzten Tag der Erstausbildung, so beispielsweise auch die Betreuung in Krippen oder Kindergärten.

Den CDU-Bundestagskandidaten und -Abgeordneten Andreas Jung von seinem Sockel zu holen, sei ein ehrgeiziges Ziel, so Schmeding. Doch bei aller Inszenierung als Realist zeigte er sich kämpferisch.