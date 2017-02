Rielasingen-Worblingen Schaflinger proben für den Narrenspiegel

Bei der Narrenzunft Schaflingen in Worblingen laufen die Vorbereitungen für den Narrenspiegel auf Hochtouren. Auch diesmal haben sie eine moderne Choreografie ausgetüftelt.

Rielasingen-Worblingen – Schon seit Ende der jüngsten Sommerferien wird in Worblingen fleißig für die Fasnacht geprobt. Die Garde der Narrenzunft Schaflingen ist nach etlichen schweißtreibenden Probenstunden bereit für den Narrenspiegel am 18. Februar in der Worblinger Hardberghalle. Die jungen Tänzerinnen freuen sich auf den Auftritt an dem närrischen Abend. Zu sehen gibt es einen traditionellen Garde- und einen Showtanz. Bei jährlich wechselnden Musikthemen darf man sich in diesem Jahr auf für jedermann bekannte Musik freuen. Die beiden Leiterinnen der Garde Anja Baumert und Tina Zimmermann überlegten sich auch in diesem Jahr wieder eine moderne Choreografie.

Zum ersten Mal dabei sind die acht- und neunjährigen Freundinnen Mia Rehmann, Emira Gamh-Drid und Anouk Linnemann. Alle drei Mädchen erzählen davon, wie sie schon lange davon träumten, mittanzen zu dürfen. „Daheim tanzte ich schon oft den Gardetanz nach“, erzählt Emira stolz.

Natürlich bereiten sich auch viele andere Schaflinger auf den Narrenspiegel vor. In einer Pressemitteilung der Narrenzunft werden viele bekannte Gesichter aus dem Dorf versprochen. Hochgelobt wird bereits im Vorfeld die anspruchsvolle Maske der Teilnehmer. „Gebhard und Doris Platz stehen dafür stundenlang hinter der Bühne und vollbringen Jahr für Jahr eine Höchstleistung“, so Dieter Gräble von der Narrenzunft.

Man wird den Zuschauern einen Spiegel vorhalten und die Lachmuskeln belasten, heißt es weiter. Durch das Programm werden in gewohnter Manier Heidrun Ulrich und Thomas Bertsche – ein Zunftmeister durch und durch – führen. Seit Monaten feilen sie am Programm und werden mit Sicherheit einige amüsante Beiträge aus dem Dorfgeschehen mit ihrem eigenen Witz und Charme präsentieren.

im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro gibt es bei der Bäckerei Schlegel in Worblingen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass in die Hardberghalle ab 18.30 Uhr