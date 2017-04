Rielasingen-Worblingen Sängerverein Rosenegg präsentiert bunte Melodien von vier Chören

Das Frühlingskonzert des Sängervereines Rosenegg zeugt von Freude beim Singen und der Sehnsucht nach Harmonie und Frieden

Vier ganz unterschiedliche Chöre boten beim Frühlingskonzert des Sängervereines Rosenegg ein buntes melodisches Bild. Doch auch optisch präsentierten sich die Sänger farbenfroh – passend zur Jahreszeit. Werner Metzger, im Berufsleben Rektor an der Ten-Brink-Schule der Gemeinde, begeisterte das Publikum als Bariton-Solist. Der Männerchor des Gesangvereines und der Solist ergänzten sich hervorragend bei den anspruchsvollen Stücken aus dem Chorwerk der Balalaikaklänge von Otto Groll. Im Stile von russischen Volksweisen sang Metzger "Hej, was soll`s" und ergänzte dies mit kleinen schauspielerischen Einlagen.

Der Schulchor der Hebelschule Arlen unter Leitung von Christiane Theurer-Buck beteiligte sich ebenfalls am Konzert. Rund 15 Grundschüler zeigten auf der Bühne lebendige Freude beim Singen. Allerlei essbare Utensilien hatten sie mitgebracht. Denn all ihre dargebotenen Liedstücke befassten sich mit den Dingen, welche die jungen Gesangskünstler gerne essen: Karotten, Tomaten, Spaghetti und natürlich Gummibären.

Die Lakeside Gospel Singers aus Böhringen hatten englischsprachige, moderne und auch traditionelle Gospels mitgebracht. Zum Fühlen dieser Musikstücke muss man der englischen Sprache nicht mächtig sein. Die beschwingten und gut gelaunten Lakeside Gospel Singers animierten das Publikum auch so zum Mitklatschen und Mitsingen.

Den Abschluss des musikalischen Konzertsonntages bereiteten die "4Voices", der gemischte Chor des Sängervereines. Diese, auch in Englisch präsentierten Lieder, wurden von Chorleiter Eberhard Graf sinngemäß übersetzt. "Alle haben etwas gemeinsam, sie setzen sich für Frieden ein", so Graf. Er stellte diesem Zusammenhang fest, wie schön unsere Welt doch sei. "Leg ein bisschen Liebe in dein Herz und denke an deinen Nebenmann – die Welt wird ein besserer Platz sein", übersetzte er weiter den Liedtext. Graf setzte sich für ein gelungenes Frühlingskonzert ein und glänzte selbst mit kleinen Soloeinlagen.