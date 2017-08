Rielasingen-Worblingen SPD diskutiert in Arlen über die Chancen der Digitalisierung

SPD-Bundestagskandidat Tobias Volz thematisiert bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arlen die veränderte Arbeitswelt. Die Bundestagsabgeordnete Katja Mast leistet Unterstützung.

Bietet die veränderte Arbeitswelt wirklich eine Chance für alle Menschen? Zu diesem Thema hatte der SPD-Bundestagskandidat Tobias Volz in den Kulturpunkt Arlen eingeladen. Bei einem Gespräch mit Katja Mast, SPD-Bundestagsabgeordnete und arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecherin aus dem Wahlkreis Pforzheim, und einem Dutzend Interessierter konnte man diese Frage nicht eindeutig mit Ja beantworten. Dass sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung deutlich verändert hat, darin waren sich aber alle einig.

Als Sozialdemokrat sei man gut beraten, sich nicht von der Digitalisierung überrollen zu lassen, sondern sie mitzugestalten, begann Katja Mast ihren Kurzvortrag. Tobias Volz hatte sie zuvor unter anderem als Verfechterin des Mindestlohns vorgestellt. Dieser derzeit bei 8,84 Euro liegende Mindestlohn könne jedoch nicht der Lohn der Zukunft sein. „Unter 13 Euro braucht man gar nicht anzufangen“, sagte Volz, der selbst einen Betrieb mit 50 Mitarbeitern hat. Immerhin habe der Mindestlohn rund vier Millionen Menschen etwas gebracht, so Katja Mast. „Wir brauchen aber überall ordentliche Löhne, vor allem auch in sozialen Berufen“, so Mast.

Weiterbildung sehen die Genossen als wichtigen Baustein im Zuge der Digitalisierung. „Wir müssen überlegen, wie man lebenslange Fortbildung organisiert, auch für 45-Jährige, die berufsfremd arbeiten“, nannte Katja Mast ein Beispiel. Neben der Weiterbildung sei die Umwandlung der Agentur für Arbeit in eine Agentur für Arbeit und Qualifizierung ein wichtiges Ziel der SPD. Im Zuge der Digitalisierung gäbe es die Chance, dass Arbeitszeiten flexibel gestaltet werden können. „Die Flexibilisierungsdebatte muss aber zugunsten der Arbeitnehmer geführt werden“, betonte Mast. Auch müsse die Mitbestimmung in den Betrieben gestärkt werden. Dass Wirtschaftsdialoge, wie von der derzeitigen Landesregierung, ohne Gewerkschaften geführt würden, geht für Katja Mast gar nicht.

"Und woher kommen eigentlich diese Prozentzahlen auf einem der SPD-Wahlplakate?", wollte Ralf Sterk, stellvertretender Vorsitzender des Rielasinger SPD-Ortsverbandes, wissen. Damit meinte er das Plakat mit dem Slogan: „Wer als Frau 100 Prozent leistet, darf nicht 21 Prozent weniger verdienen.“ Damit hat sich die SPD viel Kritik eingehandelt, weil sie offenbar übers Ziel hinaus geschossen ist. Denn der Wahlslogan unterstellt, dass Frauen zurzeit in Deutschland 21 Prozent weniger Lohn für die gleiche Arbeit erhalten. Tatsächlich betrage der sogenannte „Gender Pay Gap“ (geschlechtsspezifischer Lohnunterschied zwischen dem durchschnittlichen Brutto-Stundenlohn von Frauen und Männern) nach einer offiziellen Statistik rund sechs Prozent. Die 21 Prozent stammen wohl aus dem „unbereinigten Bericht“ des Statistischen Bundesamtes von 2014. „Ich werde manchmal sogar schon von Mädchen in Schulen gefragt, warum Frauen weniger verdienen als Männer“, sagte Katja Mast. Da sei auf jeden Fall noch Handlungsbedarf.

In der Diskussion sprach Ralf Sterk, ein Thema an, das die Genossen wohl überall im Land beschäftigt: „Wieso wählt uns unser eigenes Klientel nicht und warum besetzen Parteien wie Linke, CDU und sogar die Grünen unsere Themen?“ Wichtig sei es auf jeden Fall, mit den Menschen auch an der Haustür zu sprechen, zusätzlich zu Wahlkampfveranstaltungen wie dieser, so Mast. Mit seiner Rikscha wird Tobias Volz bis zur Wahl noch viel unterwegs sein und die Menschen ansprechen.