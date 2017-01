Großes Interesse zeigten die Bürger am Neujahrsempfang. Die Lehrerin Stefanie Lotz wird mit der Rettungsmedaille ausgezeichnet.

Trotz Erkältungswelle und rieselndem Schnee konnte gestern Bürgermeister Ralf Baumert 400 interessierte Bürger und Vertreter der örtlichen Vereine, der Verbände und Einrichtungen zum Neujahrsempfang 2017 in den Talwiesen-Hallen willkommen heißen. Auch viel Polit-Prominenz erwies der Jahresauftakt-Veranstaltung der 12 000- Einwohnergemeinde die Ehre, angefangen bei den beiden Landtagsabgeordneten bis hin zu einer Reihe Gemeindeoberhäupter aus dem Hegau und der benachbarten Schweiz. Nicht nur Rückblick und Vorschau standen an diesem Vormittag im Mittelpunkt, sondern insbesondere eine mutige und hilfsbereite junge Frau: Stefanie Lotz, Allensbacher Bürgerin und Sonderschullehrerin an Rielasingens Ten-Brink-Gemeinschaftsschule, durfte von Baumert die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg entgegen nehmen.

Baumert gab der Hoffnung auf ein friedvolles Jahr 2017 Ausdruck. „Wir leben in einer starken Gemeinschaft, in der das Recht zählt." Besonders wichtig sei darüber hinaus die in den vergangenen Monaten ständig mit den Füßen getretene Mitmenschlichkeit, so der Bürgermeister unter dem heftigen Applaus seiner Zuhörer. Mit der Verleihung der Rettungsmedaille werde ein besonders positives und vorbildliches Beispiel gerade dieser Mitmenschlichkeit in den Fokus gerückt.



Der Bürgermeister schilderte bewegt, wie Stefanie Lotz unter Gefahr für ihr eigenes Leben am 25. Februar 2016 zusammen mit der Beifahrerin den bewusstlosen Fahrer eines von der Ten-Brink-Straße in die Aach gestürzten und unter der Brücke verkeilten Schweizer Autos vor Eintreffen der Rettungsdienste aus dem Fahrzeug im sechs Grad kalten Wasser barg. Genauso beeindruckt zeigte sich Baumerts zur Ehrung angereister Allensbacher Amtskollege: „Wir sind stolz auf Sie“, versicherte Stefan Friedrich der Ausgezeichneten.

Als wichtige Themen 2017 nannte Baumert die Wohnraumbeschaffung, insbesondere die Schaffung günstigen Wohnraums. Mit dem Bau der 24 Wohnungen der Gemeinde-Tochter KEG sei der Anfang gemacht. Für den ersten Abschnitt des geplanten Baugebiets „Aufgehender“ mit 100 Wohneinheiten gebe es bereits 150 Interessenten. Ein ebenso schönes, aber kleines Baugebiet entstehe mit dem „Unterdorf“ in Worblingen. Zusätzlich liefen die Planungen eines privaten Investors für einen umfangreichen Wohnbau auf der Gänseweide. Im Sommer werde der Bürgerbus starten. Ein Hochwasseralarmplan sei in Erarbeitung: „Damit das Hab und Gut der Bürger in Zukunft geschützt ist“, so Baumert in Erinnerung an die Starkregen-Schäden im Juli 2016. Saniert werden ein weiterer Teil der Hardstraße, die Ten-Brink-Schulsporthalle und der Baubetriebshof.

Stehenden Applaus erhielt am Schluss der Akkordeon-Spielring unter der Leitung von Karin Berger für die stimmungsvolle musikalische Begleitung der Veranstaltung.

Entwicklungsprogramm

Rielasingen-Worblingen 2030: Im laufenden Jahr startet der vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützte Bürgerbeteiligungsprozess zur Gemeinde-Entwicklung "Rielasingen-Worblingen 2030". Durchgeführt wird er unter der Federführung des Standortmarketingvereins Proriwo gemeinsam mit einem externen Fachmann. Die Bürger können und sollen sich hier mit vielen Ideen und Vorschlägen einbringen und so die Entwicklung der Gemeinde und ihre Zukunft mit gestalten. Es sind mehrere Veranstaltungen vorgesehen. Die Termine werden noch bekannt gegeben. (drm)