Rielasingen-Worblingen Rielasingen-Worblingen feiert seine Athleten

Bei der Sportlerehrung im Kulturpunkt Arlen zeichnet die Gemeinde 20 bei Leistungswettkämpfen erfolgreiche Aktive aus. Und ehrt Barbara Schoch auf besondere Art.

Die Gemeinde hat ihre erfolgreichen Sportler ausgezeichnet. Zum zweiten Mal fand die von der Barbara Kammerer, bis vor kurzem langjährige Vorsitzende des Turnvereins Rielasingen (TVR) und Gemeinderätin, auf den Weg gebrachte Sportlerehrung Rielasingen-Worblingens statt. Im Kulturpunkt Arlen war der Saal gut gefüllt, denn die rund 20 Sportler, die an diesem Abend ausgezeichnet werden sollten, hatten natürlich ihre Fans gerne mitgebracht. Nach der musikalischen Eröffnung durch eine Delegation des Musikvereins Worblingen ging es für Bürgermeister Ralf Baumert gleich an die Vergabe der Auszeichnungen.

Karateka im Nationalteam

Baumert zeigte sich stolz, gleich 21 Personen auszeichnen zu können – darunter 20 siegreiche Teilnehmer an Leistungswettkämpfen bis hin zu Weltmeisterschaften in den Diziplinen Turnen, Handball, Leichtathletik, Triathlon und Karate. Sie erhielten die Sport-Plakette überreicht. Dieses Ehrenzeichen wird für herausragende sportliche Leistung im vorangegangenen Jahr verliehen. Unter den Preisträgern wurden die unterschiedlichsten Sportarten ausgezeichnet – vom Triathlon bis zu Karate. Karateka Luca Rohacek hat es sogar bis in die Nationalmannschaft Deutschlands geschafft. Vom Turnverein Rielasingen wurden Leichtathleten und Turner geehrt. Außerdem gab es Medaillen für die C-Jugend der Handballer.

Für eine besondere Ehrung war Barbara Schoch vorgesehen. Sie erhielt den Sport-Ehrenbrief. Mit dieser Auszeichnung werden Personen gewürdigt, die sich in besonderer Weise und über einen langen Zeitraum für die Belange des Sports engagieren. Eine Auszeichnung, die auf Barbara Schoch regelrecht zugeschnitten erscheint. "Sie ist der Turnverein Rielasingen" charakterisierte Baumert die Übungsleiterin und ehemalige Oberturnwartin. Sie habe früh auf Gesundheitssport und Prävention gesetzt. Sport im Verein habe für sie aber auch immer Gemeinschaft, Fürsorge, Integration und soziale Verantwortung bedeutet, bescheinigte Baumert Schoch ein großes Engagement weit über den sportlichen Bereich hinaus. Ihre Vorstellungen seien mit in den Bau der neuen Talwiesenhalle eingeflossen. Sie war Mitinitiatorin des Sommerferienprograms und habe als Gemeinderätin mehr als 20 Jahre die Vereinsinteressen vertreten.

Für eine tolle Stimmung sorgten ein Auftritt der Zumba-Gruppe des TVR unter Leitung von Sonja Nohl und die musikalische Umrahmung durch den MV Worblingen.

Die Geehrten

Ausgezeichnet wurden: Marc Seiterle (Triathlon), Luca Rohacek (Karate), vom TV Rielasingen die Leichtathleten Elena Janowitz sowie Jan und Kai Anderlik und Simon Schiller, die Turner Dominik Weiss und Julian Hohaus und die C-Jugend Handball mit Tim Bammel, Hannes Berger, Kirill Glock, Dennis Giner, Marc Hölzl, Janek Plesse, Julian Rottmair, Raphael Rossa, Julian Speicher, Maximilian Wagner, Florian Wangler und Jonathan Wack. (drm)