Rielasingen-Worblingen Rattlinger-Narren in Rielasingen trauern um Präsident Roland Schoch

Plötzlicher Tod in Karlsruhe: Die Beisetzung ist am kommenden Mittwoch, 12. April, in Rielasingen

Mitten aus dem Leben hat es den Rattlinger Narrenpräsidenten am Wochenende gerissen. Wie gestern bekannt wurde, ist Roland Schoch überraschend gestorben. Auf einem Ausflug ins nordbadische Karlsruhe ereilte ihn sein Schicksal. Obwohl Ärzte schnell zur Stelle waren, sei für den 52-Jährigen jede Hilfe zu spät gekommen.

Umtriebig war Schoch nicht nur zur Fasnet, sondern am Liebsten das ganze Jahr. Unterhaltung war sein Lebenselixier, gleichgültig ob mit Komödie oder Komposition. Nicht nur auf der Narrenbühne hat er mit Hintersinn die menschlichen Schwächen treffsicher aufgespießt, sondern auch mit kabarettistischen Bühnenprogrammen – und das ohne sich selbst zu schonen.

Sein besonderes Engagement galt aber dem Narrenverein Burg Rosenegg. Seit mehr als 22 Jahren hat er als Vorsitzender die Geschicke der Rattlinger gelenkt. Ein Höhepunkt war die Realisierung des Narrenschopfs für die Zunft, ein anderer das große Fest zum 150-jährigen Jubiläum der Narretei in Rielasingen. Sein Talent war es, Menschen zusammen zu führen – und die Narren im Besonderen. Konsequent hat er daran mitgearbeitet, die drei Zünfte der Gemeinde gemeinsam auftreten zu lassen. "Sein Tod ist ein echter Schock", erklärt Schochs Stellvertreter in der Zunft, Holger Reutemann. Angesichts der tragischen Nachricht werde auch die anstehende Generalversammlung der Rattlinger in wenigen Wochen verschoben. "Wir müssen uns jetzt erstmal neu sortieren", so Reutemann.

"Der Weg des Narren ist die Straße", lautete Schochs Credo. Und so hat er es stets gehalten und dabei die Welt erkundet. "Er war ja viel unterwegs", erklärt sein Bruder Gerd Schoch. Seine Familie habe er dabei immer auf dem Laufenden gehalten, wo er sich gerade aufhält und wenn er wieder zurück gekommen ist. Diesmal nicht. Dabei hatte er noch manchen Plan. In letzter Zeit wurde die Musik für ihn immer wichtiger, erinnert sich sein Bruder Gerd. Hatte er in den vergangenen Jahren als Kulturveranstalter auch die Fäden gezogen, um Rielasingen-Worblingen auf der großen Fernsehbühne beim närrischen Ohrwurm in der Stadthalle Auftritte zu ermöglichen, so plante er aktuell, eine eigene Komposition zu veröffentlichen. Die Trauerfeier soll am Mittwoch, 12. April in Rielasingen stattfinden.