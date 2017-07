Rielasingen-Worblingen Projekt startet: Ab 1. August kann man den Bürgerbus nutzen

Das barrierefreie Angebot richtet sich vor allem an Senioren, kann aber auch von jüngeren Menschen genutzt werden. Ehrenamtliche Fahrer fahren die Busse, der Preis fürs Ticket beträgt nur einen Euro. Ehrenamtliche Chauffeure werden noch gesucht

Rielasingen-Worblingen - Sie fallen auf und sind leicht identifizierbar: Am 1. August nehmen die beiden Bürgerbus-Fahrzeuge ihre Linienfahrten durch die Ortsteile der Aachtalgemeinde auf. Im Augenblick sind sie noch weiß. Bis zum Start dieses von bürgerschaftlichem Engagement, der Gemeinde und aus öffentlichen Mitteln und Sponsorenzuwendungen getragenen Projekts werden sie sich in einem hellen Grün präsentieren. Die behindertengerechten Bürgerbusse fahren überall da, wo die Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs nicht fahren. Sie sollen ein ergänzendes Angebot zu den SBG-Linien sein. Der Bürgerbus ist zwar zu einem Ticketpreis von einem Euro für alle da. Insbesondere aber Senioren soll er mit der Haltestelle vor ihrer Haustür den Alltag erleichtern und dazu beitragen, ihnen länger ein selbstständiges Leben zu ermöglichen.

Die beiden zu Niederflur-Fahrzeugen umgebauten Fiat Ducato-Kleinbusse mit acht Sitzen verkehren werktags mit Ausnahme des Samstags auf zwei Linien mit einem verlässlichen Fahrplan im Stundentakt. Sie fahren in allen Ortsteilen gerade für ältere Mitmenschen wichtige Einrichtungen an – von den Einkaufszentren über die Ärzte bis hin zum Naturbad. Eine Umsteigemöglichkeit in die anderen Linien gibt es am Edeka-Münchow-Areal. Die Bürgerbusse dienen auch als Zubringer für den ÖPNV, der die Fahrgäste dann weiter befördert.

Hinter dem von langer Hand vorbereiteten Projekt steht der Seniorenrat. Seine Vorsitzenden Klaus Fenten und Udo Heggemann und ein aktives Team an Mitstreitern sind seit mittlerweile vier Jahren damit befasst, wie man in der Gemeinde die innerörtliche Beweglichkeit verbessern und zu den SBG-Linien ein zusätzliches Personenbeförderungsangebot auf die Beine stellen könnte. Sie haben als Träger den Bürgerbus-Verein ins Leben gerufen, der für den Betrieb und das operative Geschäft verantwortlich zeichnet. Die Gemeinde hat für rund 180 000 Euro die beiden mit Flügeltüren, Auffahrrampe und Kindersitz ausgestatteten Kleinbusse bezahlt – 60 000 Euro dazu kommen aus Stuttgart. Sie trägt auch ein eventuelles Defizit. Für die Konzession stand die SBG Südbaden Pate.

Gefahren werden die Bürgerbusse von Bürgern, ehrenamtlich und unentgeltlich. Sie sind das Herzstück des Projektes. 35 Fahrer stehen zur Zeit zur Verfügung – weitere sind willkommen. Das Projekt braucht noch Sponsoren. Ohne sie geht es nicht bei diesen Ticket-Preisen. Als Dank bekommen die Förderer eine Werbefläche auf den Fahrzeugen.

