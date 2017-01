Rielasingen-Worblingen Probenbetrieb für Rattlinger Narrenspiele läuft auf Hochtouren

Der Narrenverein Burg Rosenegg bereitet die Rattlinger Narrenspiele vor. Die Veranstalter versprechen junge Talente ebenso wie arrivierte Akteure.

Im Probenraum des Narrenschopfes herrscht jetzt wieder Hochbetrieb: Schauspieler und Tanz-Ensembles proben, die Bühnencrew baut Kulissen, das Dekoteam feilt an seinem Konzept. Hinter den Kulissen lassen die Kostümschneiderinnen die Nähmaschinen heißlaufen, die Organisatoren planen und kaufen ein. Und an den Schreibtischen der Texter rauchen die Köpfe. So umschreiben die Veranstalter des Narrenvereins Burg Rosenegg die Vorbereitungen für die Rattlinger Narrenspiele in einer Presseankündigung. Vier Abende sind geplant.

Am Freitag, 3. Februar erwecken der Junker Hans und sein Burgvogt Spindler, diesmal mit Hilfe eines Hofnarren und eines Mönchs, zum 59. Mal die Ratten, Hansele, Elfer, Zigüner, Zimmermannsgilde und Garde zum Leben, wie die Veranstalter schreiben. Neben "bodenständigen Büttenreden" könnten sich die Narrenspielbesucher auch dieses Jahr wieder auf altbewährte Nummern freuen, heißt es weiter von den Organisatoren.

Doch werde es auch neue Gesichter geben, wie die Veranstalter ankündigen. Es werde Fernsehgeschichte neu erzählt, ein Ausflug in die Welt der Musicals unternommen, dazu komme die Playback- und Tanzshow der Gilde und eine außergewöhnliche Wohnungssuche. Umrahmt werde das Ganze durch Gesang und traditionellerweise auch wieder vom alefänzigen Nachtwächter, vom Truebehüeter und vom Schermuser hintersinnig kommentiert. Nachtwächter und Trubehueter feierten diesmal ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum, der Schermuser sei zum 15. Mal dabei. Auch der Fanfarenzug FZ Rielasingen-Arlen und der Musikverein sind wieder mit von der Partie. Der Narrenverein erklärt zum Ziel, junge Talente ebenso auf die Bühne zu holen wie bereits erfahrene.

sind am Freitag, 3., Samstag, 4., und Freitag, 10. Februar, jeweils 20 Uhr, sowie am Samstag, 11. Februar, 18 Uhr, in der Talwiesenhalle. Karten erhält man im Vorverkauf für 13 Euro ab dem 21. Januar bei Hoffmann Optik in Rielasingen