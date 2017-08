Rielasingen-Worblingen Polizei vermutete Einbrecher: Betrunkener Mann steigt in seinen eigenen Keller ein

Weil er sich aus seiner Wohnung ausgesperrt hatte, ist ein betrunkener Mann durch einen Lichtschacht in seinen eigenen Kellerraum eingestiegen.

Von einem Einbruch in einen Kellerraum eines Gebäudes im Ortsteil Rielasingen sind drei entsandte Polizeistreifen ausgegangen, nachdem Anwohner eine entsprechende Beobachtung gemacht und mitgeteilt hatten. Als die Polizeibeamten den Keller überprüften, trafen sie in einem Kellerabteil auf einen Mann, der nicht reagierte, als die Beamten ihn Ansprachen.



Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, geht sie davon aus, dass der Mann über einen Lichtschacht in den Kellerraum eingestiegen war. Da er der Mann nicht bereit gewesen sei, den Kellerraum zu verlassen und keine Angaben zu seiner Identität gemacht habe, sei er von den Einsatzkräften überwältigt und vorläufig festgenommen worden. Anschließend habe sich laut der Pressemeldung herausgestellt, dass sich der stark alkoholisierte Mann aus seiner im gleichen Gebäude befindlichen Wohnung ausgeschlossen hatte und deshalb in seinen eigenen Kellerraum eingestiegen war. Aufgrund seines Zustands nahmen die Beamten den Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam