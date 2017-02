Rieslasingen-Worblingen Pfarrer Arthur Steidle übernimmt Seelsorgeeinheit Aachtal zum 1. Juli

Die Seelsorgeeinheit Aachteil erhält ab Juli eine neue Leitung: Pfarrer Arthur Steidle wird zum 1. Juli die Seelsorgeeinheit übernehmen. Aktuell ist er Pfarrer in Neckargemünd.

Der bisherige Pfarrer von Neckargemünd werde dann für rund 8800 Katholiken der Pfarrgemeinden Rielasingen, Worblingen, Arlen, Singen-Bohlingen und Singen-Überlingen verantwortlich sein, wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg mitteilt. Steidle ist in der Region verwurzelt: er wurde 1956 in Konstanz geboren und empfing 1987 die Priesterweihe, davor sei er nach eigenen Angaben im Einzelhandel tätig gewesen. Sein Vikariat verbrachte er in Lauda und in Singen. Seit 2003 ist er Pfarrer in Neckargemünd, seit 2015 Pfarrer in der neugegründeten Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz. Für die Übergangszeit hat Dekan Matthias Zimmermann die Interims-Leitung der Seelsorgeeinheit übernommen. In einem persönlichen Schreiben an die Mitglieder der Seelsorgeeinheit Aachtal schreibt Steidle, dass ihm in seiner bisherigen Pfarrtätigkeit die Kranken- und Notfallseelsorge sehr wichtig gewesen sei, außerdem die Jugendarbeit. Auch der Austausch mit evangelischen Christen liege ihm am Herzen. An einem ehrlichen, offenen Miteinander liege ihm viel.