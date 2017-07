Hegau Partnerinnen motivieren Kicker für großes Spiel

Freundinnen von Spielern des 1. FC Rielasingen-Arlen geben vor dem Pokalkracher gegen Borussia Dortmund Einblick in das Gefühlsleben

Wie tickt der Partner, wenn er in zwei Wochen gegen Borussia Dortmund kickt? Da kann das gemeinschaftliche Leben schon mal etwas aus den Fugen geraten. Eines ist sicher: Eine unglaubliche Vorfreude und zumindest leichte Anspannung herrscht nicht nur bei den Spielern des 1. FC Rielasingen-Arlen, sondern auch bei ihren Parterinnen und deren Umfeld. Das machen Annika Schädler, Natalie Zilic und Hayley Smith im angeregten SÜDKURIER-Gespräch deutlich. Sie sind nach der Reihenfolge ihrer Namen die Freundinnen von Fabian Möhrle, René Greuter und Spielführer Tobias Bertsch.

"Wir fiebern alle mit und freuen uns für Tobias und die ganze Mannschaft, sogar die Familie und Bekannte meiner Heimat in Neuseeland", schwärmt schon leicht euphorisiert Hayley Smith. Sie und Tobias Bertsch haben sich in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington kennengelernt, als der heutige Kapitän des 1. FC Rielasingen-Arlen an einem Austauschprogramm teilnahm und in einer Stadtteil-Fußballmannschaft zusammen mit Hayley Smiths Bruder kickte. "Zuerst war es eine Freundschaft. Als Tobias sagte, das Visum sei abgelaufen und er wieder heimfliegen müsse, wurde mehr daraus", blickt sie zurück. Heute leben die Beiden in Radolfzell.

"Bisher ist bei Tobias von Nervosität nicht viel zu spüren. Er blieb auch vor dem Endspiel um den südbadischen Pokal relativ gelassen", sagt Hayley Smith. Bekanntlich schaffte der 1. FC Rielasingen-Arlen erst durch einen Kantersieg im Finale den Einzug in den Deutschen Fußball-Pokal und das Hammerlos gegen Borussia Dortmund. "Das wird auch für Tobias der bisher absolute Höhepunkt seiner Karriere. Viele seiner Verwandten und Bekannte werden nach Freiburg ins Stadion gehen", verrät Hayley Smith. Ihre Verwandten und die Freunde in Neuseeland wollen versuchen, das Spiel über Internet zu verfolgen. Sie freut sich besonders, dass ihr Vater das Spiel in Freiburg anschauen wird, da er gerade Urlaub in Deutschland macht.

"Zunächst hatten wir eine Fernbeziehung, als Fabian in Unterhaching spielte. Nun wohnen wir zusammen in Konstanz", schildert Annika Schädler. Fabian Möhrle kam über die Jugend des SC Freiburg und dem Münchener Club zum 1. FC Rielasingen-Arlen. "Die Euphorie in unserm Umfeld ist groß. Alle wollen Karten für das große Spiel", so Annika Schädler. "Schlafen kann Fabian noch gut. Vor dem Spiel dürfte sich aber schon noch leichte Nervosität einstellen", erwartet sie. "Wer einen Fußballer als Freund hat, muss mit Einschnitten leben. Die Jungs trainieren und spielen oft. Da wünscht man sich schon mal, der Freund wäre abends öfters daheim. Aber bei den Spielen gibt es auch schöne gemeinsame Erlebnisse mit der Mannschaft", berichtet Annika Schädler. "Das ist eine einmalige Chance für René. Ich werde mit seiner Mama ins Stadion gehen", betont Natalie Zilic. Auch ihre Eltern gönnten René Greuter den großen Auftritt. "Es gibt viele Rückmeldungen von Bekannten und Verwandten. Alle sind ganz aufgeregt und fragen nach Karten", schildert sie.

Und wie können die drei Freundinnen ihren Kickern einen Extra-Motivationsschub für das große Spiel gegen die Bundesligastars verpassen? "Ich backe und koche derzeit für René noch etwas mehr als sonst. Das steigert seine gute Laune", beschreibt Natalie Zilic. "Da kann ich nicht mithalten. Kochen ist die große Leidenschaft von Tobias. Am Vorabend gehen wir fein essen und wollen vor dem großen Spiel und dem Rummel die Zweisamkeit genießen", sagt Haley Smith.

"Bei unserer wöchentlichen Wanderung finden wir Entspannung. Das tut sicher auch Fabian vor dem Spiel gut", verrät Annika Schädler. Die drei jungen Damen lernen sich erst durch den Vor-Termin des SÜDKURIER kennen. Umso angeregter und fröhlicher kommen sie dabei ins Gespräch. Die Basis für weitere gemeinsame Treffen bei den Spielen des 1. FC Rielasingen-Arlen oder außerhalb der Sportplätze scheint gelegt.

Und wie feiern oder trösten sie – je nach Ausgang des Pokalkrachers gegen Dortmund – ihre Jungs? "Egal, wie das Ergebnis lautet. Das, was die Mannschaft erreicht hat, wird gefeiert. Bei einem guten Essen können wir das große Erlebnis nochmals sacken lassen", blickt Hayley Smith voraus. "Wir freuen uns darauf, noch einen Tag in Freiburg verbringen zu können. Dort war Fabian in der Fußballschule und in der Jugend des SC Freiburg", betont Annika Schädler. "Ich habe eine enge Beziehung zur Mutter von René. Wir werden das Erlebte gemeinsam genießen", so Natalie Zilic.

Die Drei haben unabgesprochen noch eine große Gemeinsamkeit. Sie reden alle gerne mit ihren Partnern über Fußball. Das ist nicht selbstverständlich. "René fragt mich auch gerne mal nach meiner Meinung", erklärt Natalie Zilic. "Nein, nein, wir wollen nichts sagen und lassen bei diesem Zeitungsartikel unseren Freundinnen den Vortritt", erklärt Fabian Möhrle nach dem mit Applaus von Trainingsbesuchern begleiteten gemeinsamen Foto bescheiden. Wohlwissend, am 12. August stehen die Kicker im Rampenlicht.

Karten zu gewinnen

Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Eintrittskarten für das DFB-Pokalspiel 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund am Samstag, 12. August, um 15.30 Uhr im Freiburger Schwarzwaldstadion. Wer gewinnen möchte, ruft bis Mittwoch, 2. August, die Telefon-Nummer 0 13 79 / 37 05 00 41 an und hinterlässt seinen vollständigen Namen, die Anschrift und das Stichwort „Fußball“. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise abweichend. Die Gewinner werden im SÜDKURIER veröffentlicht. So gut, wie der Vorverkauf läuft, könnte das Freiburger Stadion laut 1. FC Rielasingen-Arlen schon bald ausverkauft sein.