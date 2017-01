Rielasingen-Worblingen Öffentliche Gebäude in Rielasingen-Worblingen sind auf einem Super-Stand

Nach Abschluss der umfangreichen Investitionen in Hallen und die Ten-Brink-Schule wendet sich die Gemeinde Rielasingen-Worblingen der Schaffung von Wohnraum zu.

Das Jahr 2016 brachte für die Doppelgemeinde eine wichtige Zäsur. Mit der im Herbst gestarteten 2,1 Millionen Euro teuren Generalsanierung der Ten-Brink-Sporthalle hat die letzte große Baumaßnahme an einem öffentlichen Gebäude begonnen. Seit 2008 ist in Rielasingen-Worblingen viel Geld in die öffentlichen Gebäude geflossen – sei es der Bau der neuen Talwiesenhalle oder die Generalsanierung und Erweiterung der Hardberghalle. Die letzte Abschnitt der Sanierung der Ten-Brink-Schule – Kostenpunkt: mehr als vier Millionen Euro – ist gerade abgeschlossen worden und wird im Januar mit einen Schulfest gefeiert. Und so wird, wie Bürgermeister Ralf Baumert während der Haushaltsdebatte verdeutlichte, nun statt des Hoch- der Tiefbau mit großen Maßnahmen an Straßen und Kanalisation der Investitionsschwerpunkt der nächsten Jahre. Begonnen wurde damit schon im laufenden Jahr in der Hardstraße.

Ein anderes wesentliches Thema war 2016 die Wohnraumbeschaffung. Der Bebauungsplan für das neue Baugebiet "Aufgehender" war Gegenstand mehrerer Gemeinderatssitzungen. Maximal 100 Grundstücke mit 340 Wohneinheiten sollen im Endausbau am Fuße des Rosenegg entstehen. Die Kommunale Entwicklungsgesellschaft – eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde – wurde im sozialen Wohnungsbau aktiv. In der Gottmadinger Straße entstehen gerade 24 öffentlich geförderte Wohnungen.

Nicht nur die Nachfrage nach Wohnraum war groß, auch die nach Gewerbeflächen. Der zweite Teil des Gewerbegebiets Nord wurde erschlossen.

Es lebten 2016 viel weniger Flüchtlinge in der Gemeinde als prognostiziert. Wegen der allgemeinen Entwicklung brauchte das zur Notunterkunft für 360 Menschen umgebaute ehemalige Schiesser-Gebäude nicht in Betrieb genommen zu werden. In den beiden Gemeinschaftsunterkünften Rosenegg und Kupferdächle leben aktuell 82 Asylsuchende, 47 anerkannte Flüchtlinge wohnen in Privatwohnungen.

Die Gemeinde ist ein Stück weit grüner geworden. Im Oktober zeigte das Bündnis 90/Die Grünen Flagge mit der Gründung eines eigenen Ortsverbands.

Die fünf Jahre alte Bürgerstiftung, deren Ziel die Förderung sozialer Projekte im Ort ist, erhielt bereits zum zum dritten Mal das Gütesiegel des Bundesverbands deutscher Stiftungen. Anerkannt gute Arbeit wird auch in St. Verena geleistet. Mit 100 000 Euro unterstützt die Deutsche Fernsehlotterie das Pflegezentrum bei der Einrichtung einer neuen Stelle für das Quartiermanagement. Die Zielsetzung ist, Senioren die Eigenständigkeit zu erleichtern.

Ausgebaut wurde das Kinderbetreuungsangebot. Seit April ist in Worblingen die Kindertagesstätte Wirbelwind für Kinder zwischen drei und sechs Jahren in Betrieb. Träger ist die gemeinnützige GmbH "Mehr Räume für Kinder".

Als Erfolg zeigte sich im April die mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbundene zweitägige Gewerbeschau des Handel- und Gewerbevereins in den Gewerbegebieten Nord und Mitte mit über 40 Teilnehmern.

Das soll im Jahr 2017 passieren