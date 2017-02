Rielasingen-Worblingen Narrenverein Burg Rosenegg zeichnet verdiente Mitstreiter aus

Bei der Ordenssitzung des Rattlinger Narrenvereins Burg Rosenegg gibt es Auszeichnungen für besonderen närrischen Fleiß. Denn es gibt so manchen Mitstreiter, vor dessen Engagement andere den Hut ziehen.

Einen Vereinsorden muss man sich erarbeiten. Viel närrischen Fleiß bewiesen etliche Vereinsmitglieder des Rattlinger Narrenvereines Burg Rosenegg. Herbert Schober, Landvogt der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, und Ordenskanzler Mario Wölfle durften bei der Ordenssitzung am Dienstag aus dem Vollen schöpfen. Letzterer, der Ordenskanzler selbst, erhielt ebenfalls einen Orden für zehn Jahre Aktivitäten im Verein.

Manfred Böhringer ist bereits seit 40 Jahren in der Zimmermannsgilde und organisiert unter anderem die Teilnahme an Umzügen und Busreisen. Verdienterweise bekam er für dieses 40-jährige Engagement die Silberne Ehrennadel des Vereins. Auch Bernhard Beger wird eine erhalten. Da er am Ordensabend nicht anwesend sein konnte, wird die Ehrung nachgeholt. Als Gründungsmitglied und mit 40-jähriger Zugehörigkeit in der Hanselegruppe hat er sich diese wahrlich verdient. Auch ist er bekannt als Nachtwächter bei den Narrenspielen.

Einen Holzorden des Vereins und die Silberne Ehrennadel der Vereinigung bekommen Ralf Fürst und Günter Dietrich. Beide setzen sich seit 25 Jahren zum Wohle des Vereins ein. So manch einem aus den Reihen der Narren würde eine Auszeit auf einem Campingplatz in Worblingen gut tun. Mit einer glanzvollen Darbietung der "Wiiber" um Dagmar Wenzler-Beger wurde dies eindrucksvoll vermittelt.

Weitere Auszeichungen bekamen Stefan Roth und Maria Dietrich-Novak (für jeweils 20 jähriges Engagement), Wolfgang Beck und Andreas Fürst (jeweils 15 Jahre), Myriam Kober, Sabrina Fenker, Petra Klingert, Matthias Graf, Klaus Rohr, Alexander Schlenker und Patrick Weber (jeweils zehn Jahre) sowie Jano Pereira, Marc Herrmann, Sandro Jenco, Nicole Urch, Lukas Uhler, Marc Eder, Rudolf Staib, Thomas Schmidt, Elke Sixta, Ayla Anderson, Benjamin Uhler, Thomas Gonsior, Lars Meister und Marc Fürst (jeweils drei Jahre).