Rielasingen-Worblingen Närrischer Wegweiser durch Rielasingen-Worblingen

Rund 400 Besucher wollten in der Talwiesenhalle erleben, wie der Rattlinger Narrenverein Burg Rosenegg das lokale Geschehen im vergangenen Jahr aufarbeitet.

Mit einer Super-Premiere startete der Rattlinger Narrenverein Burg Rosenegg am Freitag die Reihe der Narrenspiegel in der hiesigen Fasnachtslandschaft. Hochnärrische Ideen, gerüttelt Alefanz, hintersinniger Humor und viel Gefühl für Slapstick und Klamauk plus hochkarätige Gesangs-, Tanz- und Musikeinlagen machten das Narrenspektakel für die 400 Besucher in der Talwiesenhalle zu einem Fasnacht-Höhepunkt.

Dennoch gab es kurze Momente der Besinnung und Trauer. Am Vortag der Premiere war Franz Schaffart im Alter von 101 Jahren gestorben. Franz Schaffart war der Initiator der Narrenspiele vor 59 Jahren. Zunftmeister Roland Schoch widmete ihm die diesjährigen Spiele und rief ihm – ganz im Sinne des Erznarren – ein letztes dreifaches Hoorig zu, in das das Publikum einstimmte.

Vieles von dem, was in der Doppelgemeinde im vergangenen Jahr geschah, wurde an diesem Abend aufgearbeitet. Roland Schoch dachte über eine Kennzeichnungspflicht für neue politische Parteien nach. "Damit man weiß, was drin steckt – vor allem wenn sie sich alternativ nennen", so Roland Schoch mit Seitenhieb auch auf die braune Krawatte und die braune Jacke des mittlerweile fraktionslosen Vertreters einer solchen Partei im Landtag.

Der Priester-Notstand in der Seelsorgegemeinschaft Aachtal machte Andreas Fürst und Michael Blum, alias Junker Hans und Burgvogt Spindler, so zu schaffen, dass sie sogar überlegten, die Narrenmesse selbst abzuhalten. Gerd Schoch glänzte wieder einmal in der Bütt. Er dachte über die Gemeinsamkeiten von Politikern und Musikern nach. Die Schlimmsten seien die, die grob rein schreien: Immer öfter gebe es solche "Trumpeter". Dem Bürgerbus prophezeite er viele Leer-Fahrten – in eine Richtung. Arlen und Worblingen verlasse man gern, aber erst einmal in Rielasingen angekommen, wolle kaum noch jemand nach Hause.

Schöner als die Gruppe um Marita Reitze-Fürst als Verantwortliche kann man Klamauk nicht präsentieren. Diesmal waren die Darsteller als die nun obdachlosen Geister der Rosenegghalle in Rielasingen unterwegs auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum – derzeit ein großes Thema der Kommunalpolitik. Die Fuhrmann-Schwestern-Gruppe ließ mit Tanz und Gesang die Herzblatt-Sendung vergnüglich wieder aufleben. Gleiches machten urkomisch Thomas Gonsior und Ali Schoch mit "Dirty Dancing".

Und dann die Nachtwächter-Truebehüter- und Schermuser-Nummer. Bernhard Beger und Roland Schoch stehen hier mittlerweile seit 25 Jahren auf der Bühne, Bernd Ueltzhöffer seit 15 – und schaffen es immer noch, sich selbst zu übertreffen.

Mit trockenem Humor und stoischer Mimik ließen sie sich über Drehleitern, FFW-Häuser ohne Brandschutz wie das Rielasinger, das Gesundheitsmanagement-Programm der Gemeinde und den Sielmann-Weiher als Löschteich für die Schweizer Gewächshäuser auf Worblinger Gemarkung aus – und brachten damit das Publikum vor Lachen zum Toben.

Optisch wunderbar bunt machte die Garde den Abend. Um eine Zugabe kamen die tanzenden Mitwirkenden der Holzergilde nicht herum. Und für den musikalischen Genuss des Narrenvolkes sorgten der Fanfarenzug Arlen und der Musikverein Rielasingen-Arlen auf das Allerbeste.

Die Mitwirkenden

Matthias, Moritz und Reiner Baum, Sascha Becker, Nernhard Beger, Michael Blum, Larissa Bohlander, Karin Busshart, Josef Duttle, Marc Eder, Christine Endres, Martin Fluck, Ralf Fortenbach, Andreas, Lena, Marc und Ralf Fürst, Alisa Fuhrmann, Lea Gierke, Milena und Thomas Gonsior, David und Erwin Gräble, Matthias Graf, Tina Grundl, Marianne und Sabrina Heimberg, Thomas Held, Andreas und Sabine Herzog, Antonia und Cibrije Ienco, Erika Jusufovski, Nina Kaier, Susanne Kalopek, Gunnar Kattge, Sarah Kauder, Simon Kupprion, Daniel Kutscher, Julia Lutter, Andreas, Marlene und Reinhold Martin, Helmut Matt, Lena und Mara Mayer, Lars Meister, Jano Pereira, Florian und Roland Reitze, Marita Reitze-Fürst, Theresa Rohr, Markus Roth, Alexander Schlenker, Ali, Gerd, Paul und Roland Schoch, Daniel Schwarz, Anika und Rita Stadelhofer, Philipp Stephan, Bernd Ueltzhöffer, Lukas Uhler, Patrick Weber, Daniel Wentzel, Dagi Wenzler-Beger (Regie); des Weiteren der Musikverein Rielasingen-Arlen und der Fanfarenzug Arlen. Weitere Aufführungen finden am Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar, um 20 Uhr beziehungsweise (am Samstag) um 18 Uhr statt.