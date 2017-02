Rielasingen-Worblingen Nächtlicher Feuerwehreinsatz wegen brennender Gartenhütte

Gartenlaube in Rielasingen-Worblingen ist laut Polizei komplett ausgebrannt

Aus noch unklarer Ursache ist am frühen Freitagmorgen gegen 2.15 Uhr, in einer Gartenhütte in der Straße Im Geuger ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilt. Trotz des schnellen Eingreifens der mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückten Feuerwehr sei die Gartenhütte vollständig zerstört worden. Den Schaden beziffert die Polizei nach ersten Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sind aufgenommen, heißt es im Polizeibericht.