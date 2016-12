RielasingenWorblingen Müllgebühren bleiben stabil

Der Zweckverband Hegau freut sich bei der Beratung des Wirtschaftsplans 2017 über gute finanzielle Spielräume. Dazu tragen unter anderem Neubaugebiete mit neuen Gebührenzahlern bei.

Der Bürger muss im kommenden Jahr für die Müll-Entsorgung nicht tiefer in die Tasche greifen. Wie der Geschäftsführer des Müllabfuhr-Zweckverbands (MZV) Hegau, Eckhardt Pfeiffer, auf der Verbandssitzung darlegte, bleiben die Müllgebühren auch 2017 stabil. Zum Verbandsgebiet gehören die Kommunen Engen, Gailingen, Gottmadingen, Hilzingen und Rielasingen-Worblingen.

Laut den Worten des Verbandsvorsitzenden, Rielasingen-Worblingens Bürgermeister Ralf Baumert, ist die Gebührenstabilität auch in den kommenden Jahren gewährleistet. Baumert sprach Pfeiffer und all seinen Mitarbeitern im Verband und der Tochter-Dienstleistungsgesellschaft für ihre gute Arbeit ein herzliches Dankeschön aus. " Das ist ein tolles und bürgerfreundliches System", so seine anerkennenden Worte. Ihn interessierte auch die Höhe der Müllgebühren im Vergleich zu anderen Entsorgern. "Wir stehen momentan sehr gut da", so Pfeifers Bescheid.

Diese Aussage gilt nicht nur für die Gebühren. Sehr zufriedenstellend ist nach Meinung der Verbandsmitglieder und von Verbandsrechner Bernd Caldart auch der Kontostand: Anstatt mit den angesetzten 900 000 Euro wird man mit einem Kontostand von 1,1 Millionen Euro in das neue Jahr gehen. "Das gibt uns einen guten Spielraum zum Arbeiten", so der MZV-Geschäftsführer.

Auch die weiteren Eckdaten des Wirtschaftsplans 2017 sind positiv. Der Ertrag ist mit 3,8 Millionen Euro angesetzt. Das ist eine Steigerung um mehr als 200 000 Euro gegenüber dem laufenden Wirtschaftsjahr. Anteilsmäßig tragen zum Ertrag die Gebührenentgelte mit 3,07 Millionen Euro am stärksten bei. Sie liegen im Ansatz damit um 130 000 Euro höher als 2016. Der Grund dafür ist laut Pfeiffer, dass aktuell eine ganze Reihe von Neubaugebieten mit entsprechend mehr Müllaufkommen und Gebührenzahlern entsteht. Ein Überschuss wird in Höhe von 12 000 Euro erwartet. Im Ausgabenbereich sind die größten Kosten – knapp zwei Millionen Euro – die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung.

Insbesondere wegen der Umwandlung eines Leiharbeitsverhältnisses in ein unbefristetes und der Schaffung einer neuen Stelle in der Verwaltung erhöhen sich die Personalausgaben um 80 000 Euro auf eine Million Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit insgesamt 2,55 Millionen Euro angesetzt. An größeren Investitionen ist der Ausbau einer Freifläche zur Abstellfläche mit Kosten von 60 000 Euro geplant. Um die 12 000 Euro fließen in diesem Jahr auch in die EDV. Unter anderem wird gerade eine Müll-App für die MZV-Kunden entwickelt.

Der Zweckverband steht kurz vor der Fertigstellung der Jahresrechnung 2015. Rechner Caldart prognostiziert einen Überschuss von 130 000 Euro.

Smartphone-App als Gedächtnisstütze

Da quillt die Mülltonne über, weil man wieder einmal vergessen hat, sie vor die Tür zu stellen. Zu dieser Situation muss es bald nicht mehr kommen. Der Müllabfuhrzweckverband Hegau lässt gerade ein spezielles Programm für Smartphones (App) entwickeln. Ab dem Frühjahr kann man dann mit dem Smartphone nicht nur den Abfuhr-Kalender abrufen, sondern sich auch an die jeweiligen Abfuhr-Termine erinnern lassen.