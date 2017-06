Hegau Müllabfuhr-Zweckverband in Rielasingen braucht Platz

Der MZV erweitert seine Stellfläche für Container. Dort wird der Elektroschrott von 140 000 Einwohnern gesammelt und verladen.

Hegau – Es läuft gut für den Müllabfuhr-Zweckverband (MZV), der in fünf Gemeinden im Hegau den Müll abholt. Der Verband erweitert die Fläche seines Betriebshofs im Gewerbegebiet von Rielasingen-Worblingen um 800 Quadratmeter. Die Kosten betragen 100 000 Euro. "Es ist die letzte mögliche Erweiterung in diesem Gebiet", sagt Geschäftsführer Eckhardt Pfeiffer, der seit 17 Jahren den Betrieb führt. Alle anderen Grundstücke rund herum seien verkauft. Das Gelände wird als Stellfläche für Container gebraucht. Der Zweckverband schlägt Elektrogeräte für rund 140 000 Einwohner im Landkreis um, im vergangenen Jahr ergab das 194 Container. Dafür ist der Betriebshof zu klein geworden. Rund 5000 Elektrogeräte, 4000 Kühlgeräte, 9000 Monitore und fast 400 Tonnen Elektroschrott wurden im Betriebshof angeliefert und in Container zum Weitertransport verladen. Der Geschäftsführer sieht eine Zunahme des dieses Abfalls. Viele scheuen angesichts hoher Preise eine Reparatur der Geräte und kaufen sich ein neues. Die Zahl der Flachbildschirme, die derzeit auf dem Müll landen, habe stark zugenommen.

Pfeiffer möchte trotz der Erweiterung in der Fläche den Betrieb und somit die Kosten schlank halten. Man wisse nie, was sich in der Abfallwirtschaft ändere und müsse reagieren können. 25 Mitarbeiter hat der MZV, davon arbeiten sechs in der Verwaltung und 19 in der Müllabfuhr. 16 000 Gebührenbescheide werden im Jahr verschickt, dazu kommen die Mahnbescheide und 3000 Einzelrechnungen. Probleme, Mitarbeiter zu finden, habe der MZV nicht. "Zu uns kommen viele junge Leute, die hier ausgebildet werden und denen wir einen sicheren Arbeitsplatz bieten können", sagt Pfeiffer.

Dabei muss der Betrieb flexibel reagieren und verlässlich für die Kunden sein. "Wenn sich morgens zwei Mitarbeiter krankmelden, muss der Müll trotzdem abgeholt werden", erklärt der Geschäftsführer. Da könne es dann schon mal sein, dass die Abfuhr sich verspäte. Dann hoffen er und seine Mitarbeiter auf das Verständnis der Kunden.

2002 wurde die MZV GmbH als hundertprozentige Tochter des Zweckverbandes gegründet. Dieses Unternehmen kann privatrechtliche Aufträge annehmen, wie zum Beispiel die Abfuhr des Gelben Sackes in den fünf Gemeinden oder der Container, in denen der Restmüll mit dem Zug von Singen nach Weinfelden in die Verbrennungsanlage gefahren wird. Auch Anschaffungen im Fahrzeugpool laufen über die GmbH, um die Gebühren für die Kunden stabil zu halten. Aus den Einnahmen gibt es auch immer wieder eine Spende für die im Verband organisierten Gemeinden, zum Beispiel ein Defibrillator für das Hilzinger Freibad.

Wissenswertes rund um den Verband und den Müll