Rielasingen-Worblingen Motorradfahrer prallt gegen Auto

Ein Autofahrer hat am Montag, gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung von Hardstraße und der Straße Im Bildstöckle einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen.

Der 45 Jahre alte Autofahrer sei von der Straße Im Bildstöckle in die Hardstraße gefahren. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Dabei habe er den in der Hardstraße fahrenden, 25 Jahre alten Mann auf dem Motorrad übersehen. Der 25-Jährige habe nicht mehr reagieren können, sei gegen die Fahrertür des Autos geprallt und auf die Straße gestürzt. Er wurde wegen Rückenschmerzen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.