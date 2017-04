Rielasingen-Worblingen Möblierung von Kreisverkehr kommt voran

Gewerbeverein Rielasingen-Worblingen plant weitere Aktionen

"Es ist sensationell, was Sie 2016 geleistet haben", lauteten die die Lobesworte von Bürgermeister Ralf Baumert an die Vorstandschaft und die Mitglieder des Handel-und Gewerbevereins (HGV) Rielasingen-Worblingen auf dessen Hauptversammlung. Und wie die Diskussionen an diesem Abend zeigten, wollen die Mittelständler nicht inne halten. Ihre letztjährige große zweitägige, mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbundene Gewerbeschau in den Gewerbegebieten war ein großer Erfolg, wie sich der Vorsitzende Michael Pätzholz freute. Einstimmig entschieden sich die Anwesenden, nun eine derartige Veranstaltung regelmäßig alle zwei Jahre als starken gemeinsamen Auftritt auf die Beine stellen zu wollen.

Einig war man sich auch, dass die Lehrstellenbörse, die der HGV jährlich mit der Ten-Brink-Schule organisiert, nicht mehr wie bis vor kurzem Usus in der Lehr-Einrichtung stattfinden soll, sondern in der Hardberghalle. Die Jobbörse 2016 war wegen Umbau-Maßnahmen an der Schule in die Hardberghalle verlegt worden, die sich dabei als der ideale großzügige Veranstaltungsort erwies.

Zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung bezog der Bürgermeister Stellung: „Super positiv“. Die Zahl der Arbeitsplätze sei auf 1900 gestiegen. Die Nachfrage nach Gewerbebauplätzen sei enorm. Praktisch alle Flächen im zweiten Erweiterungsgebiet des Gewerbegebiets Nord seien vergeben. Reserveflächen gebe es nur noch Richtung Zoll. Diese wolle man allerdings Unternehmen mit großem Platzbedarf vorbehalten. 2020 werde ein neuer Flächennutzungsplan erarbeitet. Dann müsse man schauen, wo Gewerbegebiete ausgewiesen werden könnten.

"Es wird schwierig – ein Spagat zwischen Wohnbau, Landwirtschaft und Gewerbe", so Baumert. Für die gute Zusammenarbeit mit dem Standortmarketingverein Pro-Riwo sprach Baumert dem HGV seinen Dank aus. Eine Chance für die Geschäfte in der Hauptstraße sah das Gemeindeoberhaupt mit der seit kurzem feststehenden Aufnahme der Aachtalgemeinde in das Landessanierungsprogramm 2017. 700 000 Euro erhält Rielasingen-Worblingen aus diesem Topf. "Da hat vielleicht der eine oder andere Geschäftsinhaber Interesse, mit Hilfe von Sanierungsmitteln seine Fassade auf Vordermann zu bringen."

Unter der Federführung von Lothar Reckziegel und Siyami Akyildiz hat sich der HGV seit zwei Jahren in die Bemühungen um eine Neumöblierung des Aldi-Kreisels an Kreisstraße 6158 eingebracht. Die frühere hölzerne Industrie-Fenster-Installation soll nun durch eine filigrane Fensterrahmen-Installation aus Metall ersetzt werden. Mit dem Landratsamt und der Polizei haben zahlreiche Vorgespräche stattgefunden. In den nächsten Wochen wird mit den Behörden ein Ortstermin stattfinden. "Wir möchten unser Industrie-Fenster zurück", so die Hoffnung Pätzholz´, dass dann die neue Möblierung bald stehen könnte.

Der Verein

Der Handels-und Gewerbeverein Rielasingen-Worblingen hat Teile seiner Vorstandschaft in der jüngsten Jahreshauptversammlung neu gewählt. Einstimmig sprach die Versammlung dem Vorsitzenden Michael Pätzholz, der sich erneut für das Amt zur Verfügung stellte, ihr Vertrauen aus. Wiedergewählt wurde die Schriftführerin Christel Wittmer. Beisitzer des Handels- und Gewerbevereins sind Iris Matzner, Uli Renner, Heiko Regitz, Richard Maisch, Christian Klett, Christine Neu und Andreas Gnädinger.