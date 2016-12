Rielasingen-Worblingen Matthias Zimmermann leitet Seelsorgeeinheit Aachtal

Noch bis Sommer 2017 wird die Seelsorgeeinheit Aachtal ohne eigenen Pfarrer auskommen müssen. Drei Theologen werden nun erst einmal regelmäßig aushelfen.

Nach dem krankheitsbedingten Ausfall und dem Ausscheiden von Pfarrer Bernhard Herbstritt als Leiter der Seelsorgeeinheit im Aachtal stehen für die Gläubigen in Arlen, Bohlingen, Rielasingen, Worblingen und Überlingen am Ried nun erneut einige Veränderungen an. Mit Wirkung zum 1. Januar wird Erzbischof Stephan Burger den Leiter der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau, Dekan Matthias Zimmermann, zum Pfarradministrator der momentan verwaisten Seelsorgeeinheit im Aachtal ernennen. Pfarrer Matthias Zimmermann ist Leiter der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau mit zwölf Pfarreien, und er ist gleichzeitig Dekan des Dekanats Hegau mit ca. 75 000 Katholiken.

Pfarrer Bernhard Herbstritt hatte im September 2005 seinen pastoralen Dienst im Aachtal mit dem Kreuzfest in Überlingen am Ried begonnen. Nun wird er zum Jahresende das Bohlinger Pfarrhaus verlassen.

Dekan Matthias Zimmermann kennt sich in den Pfarreien im Aachtal gut aus, er ist selbst in Worblingen geboren, sein Vater stammt aus Bohlingen. Um sozusagen die Grundversorgung an Gottesdiensten in den Pfarreien im Aachtal zu gewährleisten, werden im neuen Jahr Pfarrer Matthias Zimmermann, Pfarrer Thomas Fürst und Pfarrer Bernhard Knobelspiess regelmäßig aushelfen.

In der Nachfolge von Pfarrer Herbstritt als Leiter des Aachtals wird es voraussichtlich bis Sommer 2017 dauern, ehe ein neuer Pfarrer eingesetzt wird. Dies teilte Dekan Matthias Zimmermann jetzt gegenüber dem SÜDKURIER mit. Wenig erfreulich ist da für den Gemeindebetrieb die Botschaft, dass der seit einem knappen Jahr im Aachtal eingesetzte Priester Sylvester Ugwu aus Nigeria zum 28. Februar entpflichtet wird. Er wird dann als Stipendiat seine Promotion in Freiburg abschließen.

gibt es beim Neujahrsempfang der Seelsorgeeinheit Aachtal am Sonntag, 15. Januar, um 10.30 Uhr in der Unterkirche in Rielasingen