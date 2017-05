Rielasingen-Worblingen Matthias Bürgel schreibt einen Thriller zum Thema Terror

Der Kriminalbeamte Matthias Bürgel liest in der Bücherstube Rielasingen aus seinem Buch "Projekt Goliath" zum Thema Terror.

Der Kriminalbeamte Matthias Bürgel aus Mühlhausen-Ehingen hat Großes zu Papier gebracht: einen Krimi-Thriller mit dem Titel „Projekt Goliath“. Bei einer Lesung in der Bücherstube Rielasingen erzählte er vom Entstehen des Buches. Die Idee der Geschichte kam ihm in einem Traum. Seit 26 Jahren ist der Familienvater Bürgel im Dienst der Polizei. Die Bilder vom Flüchtlingsstrom im September 2015 seien für ihn beängstigend gewesen. Seine Sorgen wegen der Flüchtlingsproblematik hätten mit zu der Geschichte im Buch geführt.

Gut recherchiert und dadurch realistisch und glaubwürdig wirkend beschrieben, schildert er im Buch das Schreckensszenario um einen IS-Terroristen, der vor nichts zurückschreckt. Und genau dieses brisante Thema kann als Grund gewertet werden, warum die angeschriebenen Verlage das Buch nicht verlegen wollten. „Die Kombination von Flüchtlingen, IS und Terror wollte keiner haben“, sagt Bürgel. Trotz Lobes für das eingereichte Manuskript hätten sich die Verlage nicht an ein solches Thema ran getraut. So entschied sich Bürgel dafür, es selbst zu verlegen.

Während der Lesung ließ sich der sympathische und nahbare Autor mit den rund 20 Zuhörern auf Gespräche ein. Fiktive Geschehnisse und scheinbar reale Bedrohungen lagen dabei nahe beieinander. Die wenigsten der Anwesenden hatten sein Buch bisher gelesen. So verriet der Autor mit den ausgewählten Passagen nicht allzu viel, er ließ die Zuhörer mit Spannung auf sein Buch zurück. Einer, der das „Projekt Goliath“ in kürzester Zeit gelesen hat, ist Mathias Ziganke aus Rielasingen. „Ich kam nicht weg davon, so spannend war es“, berichtete er.

Viele seiner Kollegen kompensierten den anstrengenden Beruf mit einem gefährlichen Hobby, erläutert Bürgel. Er selbst findet seine Arbeit gefährlich genug – deshalb schreibe er lieber. So wundert es wenig, dass er bereits im Sommer seinen nächsten Thriller über Verschwörungstheorien veröffentlichen möchte.