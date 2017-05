Rielasingen-Worblingen Mann liefert sich unter Drogeneinfluss wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 22-jähriger Mann hat sich in Rielasingen-Worblingen eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen geliefert. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Mann in der Nacht zum Samstag einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 6158 zu entgehen.

Ein 22 jähriger Mann hatte nach bisherigen Angaben der Polizei unberechtigt den Pkw der Eltern in Gebrauch genommen und fuhr von Singen in Richtung Worblingen. Am Kreisverkehr Zeppelinstraße zur K 6158 hatte das Autobahnpolizeirevier Mühlhausen-Ehingen eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Beim Erkennen der Kontrollstelle bremste der Mann seinen Pkw ab und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung im Kreisverkehr links herum, um sich der Kontrolle zu entziehen. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf und konnte noch sehen wie der Pkw in die Hardstraße einfuhr und stark beschleunigte.

Dann verlor die Polizei jedoch den Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrzeug. In der Hardstraße im dortigen Baustellenbereich kam der Pkw nach rechts von der Straße ab und fuhr auf einem privaten Grundstück gegen einen Baum. Der Mann war gerade im Begriff aus dem verunfallten Fahrzeug zu klettern und konnte hierbei widerstandslos festgenommen werden.



Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln und telefonierte zum Unfallzeitpunkt mit seinem Handy. Außerdem konnten im Pkw kleine Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Mann wurde leicht verletzt und wurde über Nacht stationär im Krankenhaus Singen aufgenommen. Am Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.