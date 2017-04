Rielasingen-Worblingen Lesen für die Fußballjugend

Ausgelesene Bücher können wertvolle Arbeit beim Sport leisten. Wie das geht, zeigt der Freundeskreis der Jugendabteilung des Sportvereines Worblingen

Rielasingen-Worblingen – Schwere Tüten mit lesbaren Inhalten wurden von kauffreudigen Leseratten von dannen getragen. Dieses erfreuliche Bild bot sich anlässlich des 13. Bücherflohmarktes des SV Worblingen, der im Vereinsheim stattfand. Der Sportverein präsentierte sich ausnahmsweise mal nicht auf dem Platz, sondern auf dem literarischen Parkett. Bei dessen Öffnung am Morgen gab es bereits eine Warteschlange vor der Türe, manchmal gab es kein Durchkommen zwischen den unzähligen gut sortierten Bücherkisten – der Bücherflohmarkt erfreut sich größter Beliebtheit.

Als "absolutes Recycling" bezeichnet Veronika Zinsmayer vom Freundeskreis der Jugendabteilung des SV diese Aktion. In den vergangenen Wochen wurde hierfür Schwerstarbeit geleistet. Weit über die Dorfgrenzen hinaus ist dieser Flohmarkt bekannt. Nicht mehr gebrauchte Bücher wurden hierfür kistenweise gespendet. So manch ein Spender wurde dann wiederum beim Verkauf gesichtet. Ein Gewinn also für alle Beteiligten.

Ein Muskeltraining der sonst nicht üblichen Art erhielten die jugendlichen Sportler des Vereines. Denn diese unterstützten den Freundeskreis tatkräftig beim Tragen und Sortieren der Bücher. Die sportbegeisterte Schülerin Maria Wieland liest neben dem Sport in ihrer Freizeit auch mal gerne ein Buch. Zur Zeit eines mit dem Titel "Heimlich Fee" – und als kleine helfende Fee erwies auch sie sich beim Verkauf der Bücher.

Angeboten wurden beim Bücherflohmarkt rund 20 000 Bücher. Die meisten zu einem Preis zwischen einem und zwei Euro. Im vergangenen Jahr ergab diese Aktion einen Erlös von etwa 4 500 Euro. Dieses Geld kommt der Jugendabteilung des SV Worblingen zugute. "Alles was man zum Fußballtraining braucht wird damit angeschafft", berichtete die Vorsitzende des Vereines Charlotte Manko. Dieser Bücherflohmarkt entwickele sich somit in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der Fußball-Jugendarbeit, wie Manko betonte.