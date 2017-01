Rielasingen-Worblingen Konzert in Arlen: Schüler spielen besinnliche Klänge

Die Orchesterklassen und der Unterstufenchor des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums geben ein berührendes nachweihnachtliches Konzert in der Kirche St. Stephan

Arlen – Trotz der widrigen Wetterverhältnisse mit Schnee und Glatteis hatten sich viele Besucher jeden Alters – viele davon Eltern, Freunde und Geschwister der musizierenden Schüler – in der Kirche St. Stephan in Arlen eingefunden, um dem nachweihnachtlichen Konzert der Unterstufe des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums zu lauschen. Die Orchesterklasse 5f unter der Leitung von Florian Götzeler und Walter Müller-Fahlbusch brachte mit zwei Volksweisen die Weihnachtsstimmung zurück. Die andere Orchesterklasse, die 6f, spielte vier Stücke, darunter Tochter Zion von Georg Friedrich Händel und das populäre Leise rieselt der Schnee, wobei Dirigentin Lea Schluck und ihren jungen Instrumentalisten die Freude am Musizieren anzusehen war. Walter Müller-Fahlbusch, einer der verantwortlichen Musiklehrer, hob nach dem Konzert gegenüber dem SÜDKURIER hervor, dass pro Jahrgang eine Orchesterklasse zusammengestellt werde. Pro Woche steht bei diesen eine Doppelstunde Musikunterricht auf dem Stundenplan, die vor allem die Ausbildung am Instrument gewidmet ist. "Sehr wichtig für unsere Orchesterklassen ist die Zusammenarbeit mit den privaten Musikschulen und den Vereinen, die wir pflegen, denn die Schüler profitieren davon immens", so Müller-Fahlbusch, der selbst Oboe spielt.

Obwohl vom Unterstufenchor fünfzehn aufgrund von Krankheit fehlten Kinder fehlten, gelang den restlichen vierzig jungen Sängern ein berührender Auftritt, der vom betreuenden Lehrer-Sextett instrumental begleitet wurde. Mit ihrem weihnachtlichen Konzert schlug der Schülerchor einen musikalischen Bogen vom schlesischen Volkslied Oh Freude über Freude bis hin zum traditionellen englischen Weihnachtslied Ding dong! Merrily on high, das aus dem 16. Jahrhundert stammt. Zum Abschluss des Konzerts wurden die Orchesterklassen 5f und 6f sowie der Chor der Unterstufe des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums für ihre Leistungen vom Publikum mit lang anhaltendem Applaus bedacht.