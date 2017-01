Rielasingen-Worblingen Katholiken im Aachtal warten auf neuen Pfarrer

Beim Neujahrsempfang der Seelsorgeeinheit für die Pfarreien in Rielasingen, Worblingen, Arlen, Bohlingen und Überlingen am Ried blickt Dekan Matthias Zimmermann als Pfarradministrator die Zukunft

Zum Neujahrsempfang lädt die Seelsorgeeinheit Aachtal am Sonntag, 15. Januar, nach Rielasingen ein, wie Franz Duffner in einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit bekannt gibt. Um 9.30 Uhr ist ein gemeinsamer Gottesdienst aller Aachtalgemeinden mit Dekan Matthias Zimmermann in der Pfarrkirche St. Bartholomäus, bei dem es gilt, in Dankbarkeit auf schwierige Monate zurück zu schauen und das begonnene Jahr in unter den Schutz und Segen Gottes zu stellen.

Beim anschließenden Empfang in der Unterkirche um 10.30 Uhr wird nach einem kurzen Rückblick auf das zurückliegende Jahr Dekan Matthias Zimmermann in seiner Eigenschaft als neuer Pfarradministrator der Seelsorgeeinheit Aachtal zur aktuellen pastoralen Situation Stellung nehmen und seinen Blick auf die nähere Zukunft der Aachtalgemeinden richten.

Gemeindereferentin Petra Kirchhoff wird einige Grundzüge des Vorbereitungskonzepts zu der im Herbst stattfindende Firmung in der Seelsorgeeinheit vorstellen, bevor Klaus Braun, Leiter der Verrechnungsstelle Singen, zum Thema „Die Kirche und ihre Finanzen“ sprechen wird.

Musikalisch umrahmt wird der Empfang durch ein Streicherensemble der Jugendmusikschule Westlicher Hegau unter der Leitung von Thomas Dietrich.