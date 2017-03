RielasingenWorblingen Jugendmusikschule Westlicher Hegau gut aufgestellt

Die Musikschule verzeichnet allerdings leicht rückläufige Schülerzahlen. Bei der Mitgliederversammlung gibt es Lob für Musikschulleitung und Musiklehrer

Rielasingen-Worblingen – Als Duo hatten der Förder- und Trägerverein der Jugendmusikschule Westlicher Hegau und die Jugendmusikschule selbst zur Mitgliederversammlung eingeladen. Der Verlauf des Abends gestaltete sich äußerst harmonisch und allerseits wurde viel Lob ausgesprochen. Ein kleiner Misston bleibt, die Schülerzahlen sind etwas zurückgegangen. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres lag die Schülerzahl mit 1190 um 45 unter der des Vorjahres. Die Musikschuldirektorin Ulrike Brachat hob im Verlauf des Abends hervor, dass die Schülerzahlen sich zwischenzeitlich aufgrund von Kooperationen mit Kinderhäusern und Schulen wieder etwas erholt hätten.

Franz Moser, Vorsitzender der Musikschule, berichtete über die Finanzen im vergangenen Musikschuljahr. Die größte Ausgabenposition ist die Vergütung für die Lehrer. Dem gegenüber stehen die Gebühren, die die Eltern der Kinder größtenteils verlässlich zahlen. „Wenn wir die Mitgliedsgemeinden nicht hätten, wäre die Musikschule mit ihrem sozialen Auftrag nicht überlebensfähig“, so Moser. Mit einer beachtlichen freiwilligen Leistung von mehr als 390 000 Euro beteiligten sich die Gemeinden Gailingen, Gottmadingen, Hilzingen und Rielasingen-Worblingen an den Gesamtausgaben. Die Zuweisung des Landes in Höhe von knapp 130 000 Euro fällt im Vergleich hierzu relativ gering aus. Letztendlich konnte die Musikschule einen Jahresüberschuss von 14 341 Euro erwirtschaften, der den Rücklagen zugeführt wird.

„Bei uns kommt es nicht vor, dass Lehrer herum sitzen und keine Arbeit haben“, versicherte Moser. Weniger Schüler bedeuteten weniger Unterrichtsstunden und dies wiederum eine Anpassung der Arbeitsverträge der Musiklehrer. Moser betonte, dass alle Arbeitsverträge nach Tarif bezahlt werden und rechtlich korrekt formuliert sind. Eine halbjährliche Anpassung ist mit der Gewerkschaft abgestimmt. Die Musikschule sei ein fairer Arbeitgeber und die Lehrer erbrächten entsprechend hohe Leistungen. Moser bezeichnete es als ein Glück, mit Mitarbeitern zusammen arbeiten zu dürfen, die sich mit ihrem Arbeitsplatz verbunden fühlen.

Musikschulleiterin Ulrike Brachat berichtete von zahlreichen gelungenen Auftritten. Als zwei wichtige Werte nannte sie Respekt und Empathie. Die Empathie der Kinder zu fördern und die Kinder zu lehren, Respekt voreinander zu haben, sei ein wichtiger Bestandteil der Arbeit an der Musikschule. Dazu gehöre auch Respekt gegenüber den Musiklehrern, die alle einen akademischen Grad besitzen.

Begonnen hatte der Abend zuvor mit der Mitgliederversammlung des Fördervereines. Das vergangene Musikschuljahr stand im Zeichen des 35-jährigen Bestehens. Der Förderverein hatte bei den Veranstaltungen unterstützt. „Jeder Cent wird als Spende in die Kasse der Musikschule weiter gegeben“, so Sabine Weber, Vorsitzende des Fördervereines. Dank der ehrenamtlichen Einsätze der Fördervereinsmitglieder und der großzügigen Sponsoren war es auch 2017 wieder möglich, der Musikschule einen Scheck über 5000 Euro zu überreichen.

Ehrungen

Musikschuldirektorin Ulrike Brachat verlas viele Ehrungen. 31 Schüler hatten das Junior-Jungmusikerleistungsabzeichen erworben und 16 Schüler das bronzene. Das silberne Abzeichen erhielten Linda Schopper, Stephanie Bühler, Nena Kuhl und Robin Nitschke. Jonas Fluck und Jakob Heim hatten das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold erworben. Florian Veit beeindruckte mit seiner Bewerbung an vier Musikhochschulen: in Mannheim, Karlsruhe, Trossingen und Freiburg – alle vier Prüfungen bestand er. Er entschied sich für die Musikhochschule in Freiburg.