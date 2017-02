Rielasingen-Worblingen Jugendförderteam zieht positive Bilanz

JUCA 60 in Rielasingen-Worblingen wird zum Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien. Die mobile Jugendarbeit verzeichnet eine starke Nachfrage.

Das Kinder- und Jugendförderteam hat bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch eine positive Bilanz für 2016 gezogen. Wie Leiterin Tanja Harder mitteilte, seien die kommunalen Kindergärten der Gemeinde gut ausgelastet. Trotz umfangreicher Planung eines Konzepts für die Betreuung von Flüchtlingskindern, sei es bisher gelungen, alle Kinder in bestehenden Einrichtungen unterzubringen.

Ein weiterer Erfolg sei die Entwicklung des Jugendtreffs JUCA 60: Die Nachfrage sei massiv gestiegen. Viele wünschten sich eine Erweiterung der Öffnungszeiten, was derzeit personell nicht machbar sei, erklärte Harder. Eine schöne Entwicklung sei, dass das JUCA 60 ein Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien geworden sei. Neben Schulveranstaltungen und Jugendangeboten fanden hier der Deutschunterricht für Flüchtlinge sowie das Eltern-Café statt.

Bei der Integration von Flüchtlingen sei die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements durch Kooperation mit dem Unterstützerkreis wichtige Aufgabe geworden. Seit Oktober ist Anja Kurz hautamtlich für diesen Bereich zuständig. Ein weiterer Punkt sei die aufsuchende Arbeit in den Gemeinschaftsunterkünften gewesen. Nicht zuletzt wegen dieser Arbeit habe man bereits Jugendliche an das Jugendhaus binden, zwei Flüchtlingskinder sogar in den FC Rielasingen vermitteln können. Außerdem wurden mehrere Angebote für Flüchtlinge im JUCA 60 organisiert. Im Bereich der mobilen Jugendarbeit seien 2016 53 Jugendliche unterstützt worden. Beratungsbedarf bestand laut Sozialarbeiter Marcus Engesser vor allem bei den Themen Familie, Schule, Sucht und Gewalt.

Die Nachfrage nehme zu. So seien 2017 bereits 19 Gespräche geführt worden. Grund zur Besorgnis gebe es im Bereich Sucht allerdings nicht: Die Zahl der Fälle von Alkohol- und Drogenmissbrauch nehme im ganzen Landkreis ab, so Engesser. Bei "Legal Highs" und weichen Drogen wie Cannabis gäbe es allerdings Probierkonsum bei den Jugendlichen.

"Mit sechs Mitarbeitern ist das Team unserer Gemeinde vergleichsweise groß", resümierte Bürgermeister Baumert. Man sehe an den sinkenden Zahlen bei Alkohol- und Drogenmissbrauch unter Jugendlichen, dass Prävention enorm wichtig sei. 2017 liege der Schwerpunkt des Teams weiterhin auf der erfolgreichen Integration von Flüchtlingen. Darüber hinaus soll die Beteiligung der jungen Gemeindemitglieder gestärkt werden. Die "Ortsteildetektive" sollen dieses Jahr an der Hardtbergschule stattfinden. Auch das Jugendforum und die "Zukunftswerkstatt" seien erneut geplant.



Projekte 2017

Für dieses Jahr ist vieles Weitere geplant: