Rielasingen-Worblingen In Rielasingen-Worblingen sind Narren bereit zur Narretei

Rattlinger, Schaflinger und Katzdorfer machen gemeinsames Programm: Gemeinsame Aktionen wecken Vorfreudeauf die fünfte Jahreszeit

14 Meter lang ist das neue Banner für die Empore des Festsaales in der Talwiesenhalle. Bestückt ist es mit vielen fasnächtlichen Motiven aus Bildern des Malers Werner Fluck. Ganz bewusst wollen die Narren damit an den Künstler erinnern, der im Jahr 2015 verstorben ist, und immer wieder närrische Motive geschaffen hat. Abbildungen der Figuren aus dem Rattlinger Narrenverein Burg Rosenegg, vom Narrenverein Katzdorf Arlen und der Narrenzunft Schaflingen schmücken dieses neue Band, dass helfen soll, die Balustrade fasnächtlicher erscheinen zu lassen. "Jahrzehntelang malte Werner Fluck das Bühnenbild der Rattlinger", erinnert Otto Kasper aus Rielasingen-Worblingen. Er hat die neue Verkleidung möglich gemacht. "Bei den Narrenspielen im letzten Jahr hat er zugesagt, für eine schönere Dekoration der Empore zu sorgen", verrät Holger Reutemann, zweiter Vorsitzender der Rattlinger. Er hat nun dafür gesorgt, dass dies Versprechen nicht vergessen wurde.

Die drei Narrzünfte in Rielasingen-Worblingen sind bereit für die närrische Zeit. Gemeinsam werden sie am Schmutzige Dunnschtig, in diesem Jahr am 23. Februar, Schultes Ralf Baumert absetzen. Doch nicht nur er, sondern auch seine Stellvertreter werden auf dem Narrenplatz in einer Gerichtsverhandlung zur Rechenschaft gezogen. "Es wird ein großes Aufgebot geben", so Roland Schoch, Vorsitzender des Rattlinger Narrenvereines. Der Narrenplatz befindet sich direkt vor der Katholischen Kirche St. Bartholomäus in Rielasingen. Kaum ein anderer Ort für die Verhandlung könnte besser geeignet sein. Denn in diesem Jahr wird die neue Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Aachtal Petra Kirchhoff Anklage erheben.

Schließlich muss jemand dafür verantwortlich gemacht werden, dass es derzeit in der Seelsorgeeinheit Aachtal keinen Pfarrer gibt. Eines ist jetzt schon sicher, den Rathausschlüssel wird der Schultes an die Narren übergeben müssen. Auf das Gerichtsurteil, die Strafe und deren Vollstreckung kann man jetzt schon gespannt sein. Für einen Gottesdienst mit den Narren wird sich ein beliebter Geistlicher nach Arlen auf den Weg machen. Pfarrer Markus Ramminger, der viele Jahre in der Kirchengemeinde Aachtal tätig gewesen war, wird am Fasnet-Sunntig einen Gottesdienst in der St. Stephans-Kirche in Arlen halten.

Ein weiterer gemeinsamer Höhepunkt aller dörflichen Narren wird dann am Sunntig der Gemeinschaftsumzug ab der Arlemer Gems sein. Dem Motto "Zirkus Narriwo" entsprechend werden sich alle Teilnehmer passend kostümieren. Da es in diesem Jahr in Worblingen keinen Badischen Herdöpfelobed gibt, kann auch der Musikverein Worblingen an dem Umzug teilnehmen, kündigt Thomas Bertsche, Zunftmeister der Schaflinger, an. Der Umzug endet an der Talwiesenhalle. Dort wird ein Kindernarrenbaum aufgestellt und ab 14.11 Uhr Kinderfasnet in der Festhalle gefeiert. An Junkers großer Tafelrunde lässt sich lecker schmausen, das Vesper hierfür kann selbst mitgebracht werden.

Für den Narrenverein Katzdorf ist im Gasthaus Gems die Wirtschaftskrise angekommen. Das momentan pächterlose Haus wird erst ab März wieder bewirtschaftet. Für die Katzdorfer bleibt für diese Saison lediglich der Festsaal im Kulturpunkt Arlen. "Wer Narretei macht, muss auch solche Dinge bewältigen – wir bekommen das hin", versichert Harald Liehner, erster Vorsitzender des Narrenvereines Katzdorf.

Die Vorspiele