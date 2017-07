Rielasingen-Worblingen Hecke, Holz und Dämmplatten stehen in Flammen

Hecke, Holz und Dämmplatten stehen in Flammen

Vier Fahrzeuge mit 25 Einsatzkräften der Feuerwehr und die Polizei sind am Donnerstag, gegen 18.45 Uhr in die Robert-Bosch-Straße ausgerückt, weil im Außenbereich einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen war.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, ist noch unklar, warum auf einer Länge von rund zehn Metern eine Thujahecke, aufgestapeltes Holz und gelagerte Dämmplatten in Brand geraten waren. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Gebäude übergriffen. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die Kreisstraße 6158 gesperrt werden. Im Bereich der Brandausbruchsstelle verläuft ein Fuß- und Radweg. Aufgrund des Brandverlaufs kann eine fahrlässige Brandstiftung durch eine weggeworfene Zigarette nicht ausgeschlossen werden. Hinweise an die Polizei Singen, Telefon: (0 77 31) 88 80.